Amazon hat den zweiten Prime Day des Jahres mit dem Namen „Prime Exklusive Angebote“ gestartet und bietet an zwei Tagen viele Solargeneratoren mit Akkus und Solarpanels deutlich günstiger an. Nachfolgend findet ihr die besten Angebote.

Solargeneratoren mit Batterie und Solarpanel sind eine gute Möglichkeit, um Energie unabhängig vom Stromnetz zu produzieren. Im Rahmen des zweiten Prime Day könnt ihr bei Amazon verschiedene Modelle günstiger kaufen. Wir haben die besten Angebote in drei Kategorien für euch zusammengestellt. Um diese kaufen zu können, müsst ihr Prime-Mitglied sein.

Kleine Solargeneratoren (unter 1.000 Wh)

Wollt ihr nur ein kleines Backup haben und unterwegs einfach etwas Energie produzieren, dann reicht auch ein kleiner Solargenerator für wenig Geld. Nachfolgend die besten Angebote bei Amazon. Ihr habt die Wahl zwischen reinen Solargeneratoren mit Akku oder Modelle mit passendem Solarmodul im Set:

Mittelgroße Solargeneratoren (unter 3.000 Wh)

Benötigt ihr doch etwas mehr Leistung und wollt auch mal ein Küchengerät oder Werkzeug anschließen, dann müsst ihr etwas tiefer in die Tasche greifen:

Große Solargeneratoren (über 3.000 Wh)

In der Königsklasse könnt ihr die Solargeneratoren sogar als echten Energiespeicher für euer Haus nutzen. Teilweise besteht sogar die Möglichkeit, dass ihr eine Solaranlage auf dem Dach damit verbindet und den gespeicherten Strom im Haushalt nutzen könnt. Dazu ist aber noch weiteres Zubehör nötig.

Was kann man mit einem Solargenerator machen?

Solargeneratoren sind im Grunde große Akkus, die optional mit einem Solarmodul aufgeladen werden können. Ihr könnt sie aber auch direkt an der Steckdose oder im Auto laden. Sie haben einen Akku integriert und ihr könnt über USB-Anschlüsse oder eine Schukosteckdose Geräte wie Handys, Tablets oder Laptops anschließen. Bei größeren Geräten auch Fernseher, Küchengeräte oder Maschinen. Nur bei richtig großen Stromspeichern sind auch Heizungen möglich, wobei auch da die Energie schnell verbraucht wird. Das lohnt sich also nicht. Solargeneratoren werden in erster Linie beim Camping oder in Gärten ohne Stromanschluss genutzt. In jüngerer Zeit interessieren sich viele Menschen aber auch dafür, um bei einem Stromausfall Energie zur Verfügung zu haben. Insgesamt also eine clevere Lösung, um etwas unabhängiger zu werden.