Bei Saturn gibt es jede Woche neue Schnäppchen aus vielen Bereichen. So bekommt ihr bei den „Apple Days“ gerade Rabatte auf zahlreiche Apple-Produkte. Ob die Deals echte Schnäppchen sind, haben wir für euch herausgefunden und zeigen euch die besten Angebote der Aktion.

Apple Days bei Saturn: Das sind die besten 3 Angebote

Bei Saturn gibt es in regelmäßigen Abständen neue Angebote, Prospekte und Rabattaktionen, die mit vielen Schnäppchen locken. Aktuell bekommt ihr bei den „Apple Days“ noch bis zum 30. Oktober Rabatte auf Tablets, Smart-Speaker, Smartwatches und viele weitere Apple-Gadgets (Aktion bei Saturn ansehen). Wie immer können einige Produkte können schon vorab ausverkauft sein – wer zuschlagen will, sollte also nicht allzu lange zögern.

Wir haben uns die Deals bei Saturn ganz genau angesehen, Preise verglichen und präsentieren euch hier nur die besten Angebote.

Apple HomePod mini Statt 99 Euro UVP: Smart Speaker, WLAN Lautsprecher mit Bluetooth 5.0 und Freisprechfunktion in den Farben Blau, Rot und Gelb. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 24.10.2022 11:15 Uhr

Apple iPad Wi-Fi (2021, 64 GB) Statt 429 Euro UVP: Tablet der 9. Generation mit 64 GB Speicher, Fingerabdrucksensor und Wi-Fi. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 24.10.2022 11:41 Uhr

Apple iPhone SE (64 GB) Statt 459 Euro UVP: iPhone von Apple in Rot mit 4.7-Zoll-Retina-Display, A13-Chip, 64 GB internem Speicher und 12-MP-Kamera. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 24.10.2022 12:16 Uhr

Saturn-Prospekt im Preis-Check: Das sind die 3 besten Angebote

Neben den Apple-Angeboten gibt es noch weitere gute Einzeldeals bei Saturn. Wir haben die besten für euch herausgesucht.



WMF 04.1632.0001 Profi Plus Statt 699 Euro UVP: Küchenmaschine in Weiß mit 1000 Watt Leistung und 5 Liter Rührschüsselkapazität. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 24.10.2022 11:38 Uhr

Koenic Kim 91221 Statt 99 Euro: Eismaschine mit 135 Watt in Schwarz / Weiß. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 24.10.2022 12:26 Uhr

Samsung GU65AU7199UXZG (65 Zoll) Statt 1.049 Euro UVP: 4K-LED TV mit Crystal-4K-Prozessor, Triple Tuner und 60 Hz Bildwiederholfrequenz. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 24.10.2022 11:34 Uhr

Saturn: So findet ihr die besten Angebote & Schnäppchen

Bei Saturn gibt es nicht nur regelmäßig neue Prospekt-Schnäppchen und Tagesangebote im Bereich Technik, Gaming und Entertainment, sondern auch interessante Tarif-Deals. Darüber hinaus gibt es die völlig kostenfreie Saturn-Card, mit der ihr regelmäßig an exklusive Rabatte und Aktionen rankommt. Auch eine Anmeldung zum Saturn-Newsletter kann sich lohnen, denn manchmal gibt es dafür einen 10-Euro-Gutschein. Schnäppchenjäger finden außerdem in der Fundgrube sowie im Outlet weitere Technik-Produkte zu stark reduzierten Preisen. Doch wie immer heißt es auch hier: Preise vergleichen! Damit ihr das nicht machen müsst, übernehmen wir das gerne für euch und durchsuchen regelmäßig die aktuellen Angebote nach den besten Preisknüllern und präsentieren euch nur die besten Deals.

