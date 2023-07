„Are You The One? Realitystars in Love“ kehrt mit der neuen Staffel beim Streamingdienst RTL+ zurück. Doch wann startet die dritte Staffel?

Jetzt ist es raus: Die Reality-TV-Show „Are You The One? Realitystars in Love“ geht am 17. August 2023 in die nächste Runde. Dieses Mal sind die Stars nicht in Griechenland, sondern in Thailand auf der Suche nach dem „Perfect Match“. Nicht mal ein halbes Jahr nach Ende der letzten Staffel kehrt die Reality-TV-Show auf den Streamingdienst RTL+ mit einer neuen Staffel zurück. Moderiert wird auch diese Staffel wieder von Sophia Thomalla. Welche Kandidaten und Kandidatinnen teilnehmen, ist bislang nicht bekannt. Wer bis dahin die Zeit überbrücken möchte, kann die letzten Staffeln im Premium-Abo auf RTL+ streamen.

„Are You The One? Realitystars in Love“ Staffel 3: Sendetermine

Die Reality-TV-Show wird immer donnerstags in Doppelfolgen auf RTL+ ausgestrahlt. Die ersten beiden Staffeln waren auch nur auf dem Streamingdienst zu sehen. Insgesamt wird die dritte Staffel 22 Folgen haben. Dabei ist die letzte Folge die Wiedersehens-Folge, die somit voraussichtlich am 26. Oktober 2023 auf RTL+ zu sehen sein wird.

Darum geht es bei „Are You The One? Realitystars in Love“

Die Reality-TV-Show „Are You The One? Realitystars in Love“ ist der Realitystar-Ableger der Show „Are You The One?“. Die Kandidaten und Kandidatinnen der Show haben alle schon einmal bei einem Dating-Format mitgemacht. Für die Zuschauer und Zuschauerinnen sind es keine unbekannten Gesichter, die nach der Liebe suchen. Die Singles müssen herausfinden, wer in der Villa ihr „Perfect Match“ ist. Denn dann winkt am Ende ein hohes Preisgeld, das die Teilnehmer und Teilnehmerinnen aber nur gewinnen können, wenn alle ihr „Perfect Match“ gefunden haben.

