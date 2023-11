Asterix: Band 40 erschienen – wann kommt Band 41?

Ende Oktober 2023 ist mit „Die weiße Iris“ der 40. Band der Asterix-Reihe erschienen. Fans der Comic-Serie verschlingen die Geschichte rund um das gallische Dorf vermutlich blitzschnell und stellen sich die Frage, wann der nächste Asterix-Band erscheinen wird.

Zu schnell solltet ihr euch nicht durch die neue Geschichte lesen. Ein offizieller Release-Termin für „Asterix“-Band 41 ist zwar noch nicht bekannt, ausgehend von den letzten Veröffentlichungen kann man aber von einer längeren Wartezeit ausgehen.

Asterix 41: Wann könnte der Band erscheinen?

Am 21. Oktober 2021 wurde der erste Band nach dem Tod des Asterix-Miterfinders Albert Uderzo veröffentlicht. An der aktuellen Ausgabe „Die weiße Iris“ arbeitete Didier Conrad als Zeichner. Conrad war bereits in den letzten 5 Bänden für die Zeichnungen verantwortlich. Als Texter gab „Fabcaro“ (Fabrice Caro) bei der 2023-Ausgabe sein Debüt in der Asterix-Serie. Er ersetzt Jean-Yves Ferri, der für die letzten fünf Geschichten verantwortlich war. Seine Storys sind von den Fans aber nicht besonders gut aufgenommen worden (Quelle: Deutschlandfunk). Die Geschichten rund um Asterix und Obelix wurden 1959 erstmals von René Goscinny und Alberto Uderzo veröffentlicht. Zunächst erschienen die Storys in einem französischen Jugendmagazin, bevor 1961 Band 1 mit dem Titel „Astérix le Gaulois“ veröffentlicht wurde. Die deutsche Ausgabe „Asterix der Gallier“ folgte im Jahr 1968. Fabcaro ist nach René Goscinny (verstorben 1977), Uderzo und Jean-Yves Ferri der vierte Autor für Geschichten rund um das gallische Dorf.

Asterix 40: „Die weiße Iris“

Anders als in vorherigen Ausgaben unternehmen Asterix und Obelix im 40. Heft keine lange Reise. Stattdessen verlagert sich die Handlung ins gallische Dorf. Die liebevollen Widersacher von Julius Cäsar bekommen dort Besuch vom Seher Medicus Visusversus, der versucht, die Gallier von innen heraus aufzumischen und zu schwächen.

Auch die alten Ausgaben könnt ihr weiterhin bestellen. Sie werden regelmäßig neu aufgelegt, so dass euch keine Lücke in der Sammlung entstehen sollte oder ihr jederzeit neu anfangen könnt, alle Storys rund um den Konflikt zwischen dem hartnäckigen Dort in Gallien gegen das Römische Reich unter der Führung von Julius Cäsar nachzuholen (Asterix-Bände bei Amazon ansehen).

