Balkonkraftwerk ist nicht gleich Balkonkraftwerk! Wir zeigen, ob eines mit 1200 Watt erlaubt ist und worauf ihr bei Solarmodulen achten müsst.

In den letzten Jahren ist das Thema erneuerbare Energien immer wichtiger geworden. Zunehmend mehr Menschen entscheiden sich für die Installation von Solarmodulen, um ihren eigenen Strom zu erzeugen. Ein neuer Trend in diesem Bereich ist die Verwendung von Balkonkraftwerken, die eine einfache und kostengünstige Möglichkeit bieten, Ökostrom zu erzeugen. Aber ist es erlaubt, ein Balkonkraftwerk mit einer Leistung von 1200 Watt zu betreiben? Finden wir es heraus!

Ist ein Balkonkraftwerk mit 1200 Watt erlaubt?

Ein Balkonkraftwerk mit 1200 Watt ist prinzipiell erlaubt, solange es als Dach-Solaranlage oder Fassadeninstallation angemeldet wird. Der Grund dafür ist, dass Solarmodule mit 1200 Watt einen Überschuss an Strom erzeugen. Dieser reicht oft für mehr als nur einen Haushalt. Der überschüssige Strom wird also in das Stromnetz eingespeist. Für ein Balkonkraftwerk mit 1200 Watt müssen im Gegensatz zu herkömmlichen Balkonkraftwerken mit weniger Watt auch Zusatzinstallationen vorgenommen werden. Hierzu zählt zum Beispiel ein spezieller Stromzähler und Speicher sowie Verteiler.

Die Vorteile von einem Balkonkraftwerk

Ein Balkonkraftwerk ist eine großartige Möglichkeit, um saubere Energie zu erzeugen und dabei Geld zu sparen. Es handelt sich um ein kleines, einfach zu installierendes Solarsystem, das auf dem Balkon oder der Terrasse installiert wird. Die Vorteile solcher Systeme sind klar: Sie produzieren umweltfreundliche Energie, sparen Geld und können die Abhängigkeit von teuren Energieversorgern reduzieren. Außerdem benötigt man für ein Balkonkraftwerk in der Regel keine Genehmigung. Ausnahmen sind eben Balkonkraftwerke mit 1200 Watt, die als Dach-Solaranlage oder Fassadeninstallation gelten. Mit der wachsenden Nachfrage nach erneuerbaren Energien sind Balkonkraftwerke eine attraktive Option für alle, die die Vorteile sauberer und günstiger Energie nutzen möchten. Ein Balkonkraftwerk könnt ihr beispielsweise bei Otto, Aldi und Amazon kaufen.

