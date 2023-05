Egal, ob auf dem Dach oder bloß am Balkon. Die handlichen Solaranlagen für das Eigenheim sind in aller Munde und erfreuen sich in Deutschland großer Beliebtheit. Doch wie sicher ist die nachhaltige Energiequelle? Finden wir es heraus.

In den letzten Jahren haben Balkonkraftwerke an Popularität gewonnen, da sie die einfache Möglichkeit bieten, durch erneuerbare Energiequellen Strom zu erzeugen und Geld zu sparen. Obwohl eigener Strom aus Sonnenkraft bei den gestiegenen Energiepreisen eine lohnende Investition darstellt, gibt es Bedenken hinsichtlich der Sicherheit und des Brandschutzes. In diesem Artikel zeigen wir euch, wann ein Balkonkraftwerk zur Brandgefahr werden kann.

Wann stellt ein Balkonkraftwerk ein Brandrisiko dar?

Eines vorweg: Grundsätzlich stellt ein Balkonkraftwerk keine Brandgefahr dar. Der Einsatz der kleinen Photovoltaikanlagen ist also sehr sicher. Wie bei allen elektrischen Geräten jedoch kann in Ausnahmefällen das Balkonkraftwerk zum Brandrisiko werden. Einige der häufigsten Gründe für Brände, die durch Balkonkraftwerke verursacht werden können, sind fehlerhafte Installationen, schlechte Wartung, Beschädigung der Einzelteile und der Einsatz minderwertiger Komponenten. Um sicherzustellen, dass euer Balkonkraftwerk also nicht zur Gefahrenquelle wird, solltet ihr die folgenden Maßnahmen ergreifen:

Nur qualitativ hochwertige Komponenten verwenden: Billige oder minderwertige Teile können schneller ausfallen oder überhitzen, was das Risiko von Bränden erhöht.

Regelmäßige Wartung: Ein professioneller Elektriker sollte das System mindestens einmal im Jahr auf Funktionstüchtigkeit prüfen und gegebenenfalls reparieren oder ersetzen. Vor allem defekte Wechselrichter können hier schnell zu einer Brandgefahr werden.



Vermeidet Überlastung: Überlastung des Systems kann schnell zu Kurzschlüssen oder Überhitzungen führen, die ein höheres Brandrisiko darstellen.

Weitere Vorsichtsmaßnahmen

Wer ganz sicher gehen möchte, alle Brandrisiken auszuschließen, sollte zusätzlich zu den oben genannten Vorkehrungen weitere Vorsichtsmaßnahmen treffen:

Vermeidet die Installation bei extremen Wetterbedingungen: Das Balkonkraftwerk sollte nicht bei Regen oder Schnee installiert werden, um Kurzschlüsse zu vermeiden.



Bei Nichtgebrauch ausschalten: Ein Balkonkraftwerk sollte ausgeschaltet werden, wenn es nicht verwendet wird, um das Risiko von Überhitzung oder Fehlfunktionen zu vermeiden.

Verwendet eine Brandschutzabdeckung: Eine Brandschutzabdeckung kann helfen, die Ausbreitung von Feuer zu verhindern, wenn es einmal zum Ausbruch gekommen ist.

Betreibt nicht mehrerer Balkonkraftwerke auf einmal: Wer zwei oder mehrere Solarpaneele über eine Mehrfachsteckdose betreibt, riskiert aufgrund der Überlastung einen Hausbrand.

Änderungen 2023

Seit 1. Januar 2023 sind Balkonkraftwerke von der Mehrwertsteuer befreit. Im Schnitt sind sie nun also 19 Prozent günstiger als noch das Jahr zuvor. Wer also mit den Gedanken spielt, sich ein Balkonkraftwerk anzuschaffen, sollte nun zuschlagen. Des Weiteren gibt es mehrerer Förderprogramme für die kleinen Solaranlagen. Wie hoch die Zuschüsse sind, ist von Land zu Land unterschiedlich.

Bei angemessener Handhabung ist das Brandrisiko von Balkonkraftwerken kaum der Rede wert. Man sollte sich also vor der alternativen Energiequelle nicht abschrecken lassen und das System als sichere, kosteneffiziente und umweltfreundliche Alternative zur herkömmlichen Energieversorgung betrachten.

