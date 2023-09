Bereit für Starfield? o2 lockt mit 3 Top-Angeboten für die Xbox

Endlich ist es soweit: Das lang erwartete Open-World-Rollenspiel Starfield von Bethesda ist da. Passend dazu gibt es bei o2 gerade drei richtig gute Angebote für die Xbox Series X samt Game Pass Ultimate für das beste Spielerlebnis.

Xbox Series X bequem auf Raten bei o2

Ihr könnt den Mega-Hit von Bethesda nur auf der Xbox Series X, Series S oder eurem PC spielen, da es sich um einen exklusiven Titel von Microsoft handelt. Wenn ihr euch also jetzt eine Xbox Series X gönnen wollt, aber die rund 500 Euro für die Konsole nicht auf einmal ausgeben möchet, dann hat o2 das perfekte Angebot für euch am Start: Dort könnt ihr die Xbox Series X mit 1 TB Speicherplatz ganz nach euren Bedürfnissen über 24 oder 36 Monate in Raten abbezahlen (Angebot bei o2 ansehen). Bei einer Ratenzahlung über 24 Monaten zahlt ihr monatlich 24 Euro und über 36 Monat sind es entsprechend nur 16 Euro. Hinzu kommen einmalig noch 1 Euro für die Konsole sowie 4,99 Euro Versandkosten.

Starfield mit Game Pass Ultimate: Hier bekommt ihr die Gaming-Flatrate

Wenn ihr bereits stolze Besitzer einer Xbox Series X oder Series S seid und nur noch einen Game Pass Ultimate braucht, in dem das Spiel enthalten ist, könnt ihr euch die Gaming-Flatrate ebenfalls ganz einfach bei o2 bestellen und direkt loszocken (bei o2 ansehen).

Der Game Pass ist ein Abonnementdienst von Microsoft, der den Zugang zu einer umfangreichen Bibliothek von Videospielen bietet. Ihr könnt nach Abschluss des Abos eine Vielzahl von Xbox- und PC-Spielen herunterladen und spielen, darunter auch brandneue Veröffentlichungen wie Starfield. Das Angebot umfasst Titel aus verschiedenen Genres und wird regelmäßig aktualisiert. Der Game Pass ermöglicht unbegrenztes Spielen und bietet übrigens auch exklusive Rabatte auf Spielekäufe.

Xbox Series X im Bundle: Konsole mit Game Pass & Tarif

Für Bestandskunden hat o2 zudem ein attraktives Tarif-Bundle pünktlich zum Starfield-Launch geschnürt: Ihr bekommt die Xbox Series X inklusive Game Pass (12 Monate) und einer o2 Mobile M Partnerkarte (25 GB + 5 GB jährlich und max. 300 MBit/s) gerade günstiger.

So funktioniert's:

Geht auf die Seite von o2 und loggt euch ein. Sonst seht ihr das Angebot nicht. Folgt diesem Link, scrollt nach unten und wählt das mittlere Angebot mit der Xbox Series X aus. Im Warenkorb seht ihr nochmal alle Details des Angebots.

Starfield: Das lang erwartete Weltraum-Epos von Bethesda ist endlich da

Starfield – Offizieller Gameplay-Trailer

Starfield ist ein Open-World-Rollenspiel von Bethesda Game Studios, den Entwicklern von Elder Scrolls, Doom und Wolfenstein, das zu den absoluten Gaming-Highlights dieses Jahres zählt. Das Spiel versetzt euch in ein futuristisches Science-Fiction-Universum, in dem ihr als Weltraumpioniere die unendlichen Weiten des Alls erkunden könnt. Die Grafik und das Design versprechen eine beeindruckende Darstellung von Weltraum und Planeten. Mit einer Mischung aus Erkundung, Handel, Kampf und Rollenspiel-Elementen bietet Starfield eine immersive Spielerfahrung. So könnt ihr eure Raumschiffe anpassen, ganz individuell mit NPCs interagieren und mit euren Entscheidungen den Verlauf des Spiels beeinflussen.