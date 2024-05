Das perfekte Geschenk für Star-Wars-Fans: Möge das Ei mit dir sein

Ihr seid Star-Wars-Fans und schon beim Frühstück soll das gewisse Etwas dabei sein? Dann ist dieses Frühstücksset perfekt für euch.



Eure bessere Hälfte ist absolut vernarrt in Grogu und seine Abenteuer in The Mandalorian? Dann gibt es im Online-Shop von Elbenwald das perfekte Geschenk, das einfach jedes Frühstück besser macht. Das Grogu-Frühstücksset sieht nicht nur unheimlich niedlich aus, sondern ist noch dazu ziemlich praktisch und für nur 9,95 Euro äußerst preiswert. Es eignet sich für alle, die schon zum Frühstück die Macht spüren wollen. Gerade am bevorstehenden Star-Wars-Tag, der jährlich am 4. Mai ist, kann das Grogu-Frühstücksset als Geschenk überzeugen.

Euch fehlt noch die dritte Staffel der Serie The Mandalorian? Unsere kino.de Kollegen halten noch einmal den Staffel-Trailer samt Grogu für euch bereit:

The Mandalorian Staffel 3 -Trailer

Grogu-Frühstücksset: Ein Muss für jeden Star-Wars-Fan

Gerade die neuen Serien bei Disney+ lassen das eine oder andere Herz eines Star-Wars-Fans höher schlagen, nachdem die letzte Film-Trilogie für viele ein Reinfall war. Gerade kleine Grogu hat es vielen Fans des Star-Wars-Universums angetan. Das entsprechende Frühstücksset von Elbenwald eignet sich perfekt als kleine Überraschung für das nächste Frühstück. Ob einfach als kleine Aufmerksamkeit, besonderes Geburtstagsgeschenk oder zum Star-Wars-Tag – wenn Grogu sich bereits am Frühstückstisch zeigt, spricht das für einen guten, bevorstehenden Tag.

Das bekommt ihr mit dem Frühstücksset

Doch auf was genau dürft ihr euch eigentlich freuen, wenn ihr euch das Grogu-Frühstücksset von Elbenwald kauft? Nachfolgend erfahrt ihr, was auf euch wartet:

Grogu-Eierbecher

grüner Toastschneider, wodurch euer Frühstückstoast wie ein Frosch aussieht, denn Frösche sind Grogus Leibspeise

es handelt sich um ein offiziell lizensiertes Star-Wars-Produkt

die grünen und braunen Farbtöne sind Grogu- und generell The Mandalorian-Fans nur allzu gut bekannt

