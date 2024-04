The Mandalorian: Diese Folge hat Star Wars gerettet

Ausgerechnet eine Folge der Serie „The Mandalorian“ ist die Rettung des beliebten Franchises gewesen. Wir erklären euch, wie es dazu kam.



Mit seiner meisterhaften Verbindung von nostalgischer Faszination und frischen Erzählungen hat die „Star Wars“-Serie „The Mandalorian“ eine breite und begeisterte Fangemeinde auf der ganzen Welt gewonnen. Doch keine Episode hat die Macht so sehr erschüttert und die Fanbasis so vereint wie das Finale der zweiten Staffel. Mit dieser Episode erreichte die Serie neue Höhen und brachte gleichzeitig das Erbe von „Star Wars“ auf spektakuläre Weise zurück in den Fokus. Einige Fans wollen sich sogar sicher sein, dass ausgerechnet diese Folge das Franchise gerettet haben soll. Auf IMDb erreicht die Folge eine Bewertung von 9,8 von 10 möglichen Sternen und ist damit die am besten bewertete Folge der Serie.



Worum geht es in der Episode „Die Befreiung“?

In der letzten Episode der zweiten Staffel dreht sich alles um Grogus Befreiung, auch bekannt als „Baby Yoda“. Er soll aus den Händen des bösen Moff Gideon (Giancarlo Esposito) befreit werden. Din Djarin (Pedro Pascal) schließt sich mit Cara Dune (Gina Carano), Boba Fett (Temuera Morrison), Bo-Katan (Katee Sackhoff) und Koska Reeves (Mercedes Moné) zusammen, um eine waghalsige Rettungsmission zu starten. Sie infiltrieren einen imperialen Kreuzer, um Grogu zu befreien. Auf dem Weg zur Rettung treffen sie auf allerlei Sturmtruppler, Droiden und schließlich auch auf den intriganten Moff Gideon selbst. Werden sie es schaffen Grogu zu retten?

Ein bewegender Abschied

+++ Achtung: Es folgen Spoiler zum Finale der 2. Staffel von „The Mandalorian“! +++

Das große Highlight der Folge dürfte für viele Fans nicht ganz so leicht zu verdauen gewesen sein, wie der große Gastauftritt von Luke Skywalker (Mark Hamill) gegen Ende. Dieser fordert Grogu nämlich auf, sich von Din Djarin zu trennen, um seine Ausbildung unter der Aufsicht eines Jedi fortzusetzen. In der Szene, die mit Herz und Seele gefüllt ist, nimmt Din seinen Helm ab, um Grogu einen angemessenen Abschied zu ermöglichen. Grogu zögert, sich von seinem Freund zu trennen, akzeptiert letztendlich aber das Angebot. Die Abschiedsszene, in welcher Luke –begleitet von R2-D2 – geht, zeigt eine Hommage an die Anfänge des „Star Wars“-Franchise und damit auch eine vielversprechende Zukunft für die Serie.

Warum „Die Befreiung“ ganz „Star Wars“ gerettet hat

Das Finale der zweiten Staffel hat die Essenz dessen eingefangen, was die Fans an diesem Franchise so sehr lieben. Die Episode vereint meisterhaft Action, Spannung, Emotionen und überraschende Wendungen, welche das „Star Wars“-Universum zu einem unvergesslichen Erlebnis machen. Durch die beeindruckende Inszenierung der anfänglichen Rettungsmission, die Enthüllung eines legendären Charakters wie Luke Skywalker und den ebenso bewegenden Abschied zwischen Din und Grogu, hat diese Episode die Fanbasis vereint und das Vertrauen in die Zukunft des Franchises wiederhergestellt.

Die Episode hat gezeigt, dass das Franchise noch immer in der Lage ist, neue Geschichten zu erzählen, alte Fans zu begeistern und gleichzeitig eine neue Generation von Zuschauern anzulocken. Somit hat „Die Befreiung“ nicht nur die Serie „The Mandalorian“ bereichert, sondern auch „Star Wars“ als Ganzes revitalisiert.

