Für Disney+ ist „The Mandalorian“ das Zugpferd schlechthin, gehört die Star-Wars-Serie doch zu den erfolgreichsten Inhalten auf der Plattform. Nun stellte die neueste Episode auch noch einen neuen Rekord auf und beweist, die Serie traut sich was. Denn in der Kürze liegt die Würze.

Disney+ Facts

Im Kino wurden Star-Wars-Fans zuletzt eher enttäuscht, doch bei Disney+ lebt das Franchise so richtig auf. Seit 2019 begeistern sich die Anhänger an „The Mandalorian“ – der ersten Realserie im Star-Wars-Universum.

Mit einer IMDb-Gesamtbewertung von 8,7 von 10 Punkten und 90 Prozent auf dem „Tomatometer“ bei Rotten Tomatoes ist die Serie übern jeden Zweifel erhaben. Auch die jüngste Folge (Episode 4 der 3. Staffel) mit dem Namen „Das Findelkind“ sorgt erneut für spannende Unterhaltung und stellt zudem einen neuen Rekord auf (bei Disney+ ansehen).

Disney+ beweist Mut: Kürzeste Episode von „The Mandalorian“ schlägt ein

Mit unter 33 Minuten ist es nämlich die bisher kürzeste Episode – 32 Minuten und 21 Sekunden, um genau zu sein. Hierbei handelt es sich natürlich um die reine Bruttozeit. Netto bleibt wie auch beim Arbeitslohn weniger übrig. Zieht man nämlich den Rückblick zum Anfang der Episode und den Abspann ab, dann bleiben real noch circa 27 Minuten reine „Sendezeit“ übrig. Ziemlich wenig für eine solche großartige Serie, oder?

Quantitativ mag dies stimmen, doch die Qualität überzeugt am Ende. Man traut sich etwas und es hat sich gelohnt. Das Mit einer aktuellen IMDb-Bewertung von 8,1 ist die vierte Episode die bisher zweitbeste der laufenden Staffel, nur die zweite Episode war mit 8,4 Punkten noch etwas besser (Quelle: IMDb).

Die dritte Staffel im Trailer:

The Mandalorian Staffel 3 -Trailer

Gut zu wissen: Den bisherigen „Negativrekord“ hielt bis dato die zweite Episode der ersten Staffel mit knapp 34 Minuten. Schon damals war ersichtlich: Es kommt nicht auf die Länge an, auch kürzere Episoden von „The Mandalorian“ sind jede Minute wert. Übrigens, die dritte Episode der aktuellen 3. Staffel war mit fast einer Stunde die bisher längste Folge der Serie.

Jar Jar Binks ist zurück, aber so wie ihr denkt

In der neuesten Episode versteckt sich dann auch noch eine echte Überraschung. Denn kein Geringerer als „Jar Jar Binks“ hat einen Auftritt, wenn auch nicht direkt. Schauspieler Ahmed Best ist nämlich zu sehen und der hauchte damals dem eher nervigen „Jar Jar Binks“ das Leben ein. Dieses Mal aber sehen wir Best in einer anderen Rolle und zwar ausgerechnet als Jedi-Meister. Mehr wollen wir aber nicht verraten, ihr müsst euch die aktuelle Folge also schon selber anschauen.

Du willst keine News rund um Technik, Games und Popkultur mehr verpassen? Keine aktuellen Tests und Guides? Dann folge uns auf Facebook oder Twitter.