Die erste Staffel von „The Last of Us“ ist vorbei. Die HBO-Serie konnte die Erwartungen vollends erfüllen. Sammler und Hardcore-Serien- oder Gaming-Fans stellen sich die Frage, ob auch eine Bluray- oder DVD-Version von „The Last of Us“-Staffel 1 erscheinen wird.

Nicht jeder hat Lust, sich einen Account bei WOW oder ein Pay-TV-Abonnement bei Sky anzulegen. Abseits davon gibt es die Möglichkeit, die Serie bei Amazon Video als Stream zu kaufen. Ob eine Disc-Version in Deutschland erscheinen wird, steht offiziell noch nicht fest.

„The Last of Us“: Serie auf Blu-ray & DVD kommt in USA und Großbritannien

Es wird aber definitiv eine Bluray-Version in den USA und Großbritannien geben. Für den UK-Markt wurde eine entsprechende Version bereits angekündigt. In Großbritannien erscheinen alle 9 Folgen der ersten Staffel am 17. Juli 2023 auf Bluray.

Dabei wird es eine DVD-Ausgabe sowie Bluray-Editionen in einer Standard-Verpackung mit der 4K-Version sowie einer 4K-UHD-Version in einem limitierten Steelbook geben. Bei Amazon.co.uk kann man die Versionen bereits vorbestellen. Das ist auch aus Deutschland möglich, allerdings haben die Versionen keine deutsche Sprachausgabe. Serienliebhaber können die ersten 9 Folgen aber in der originalen Sprachausgabe anhören. Bei Amazon Deutschland gibt es zwar einen Eintrag für die UK-Version Bluray- oder DVD-Version der „The Last of Us“-Serie, allerdings sind die Artikel hier „nicht verfügbar“. Eine deutsche Version gibt es bei Amazon und in anderen deutschen Online-Shops noch nicht zum Vorbestellen. Will man also die deutsche Fassung der Serie auf DVD oder Bluray ins Regal stellen, muss man sich also noch etwas gedulden.

„The Last of Us“ auf Blu-ray & DVD: Special-Features im Überblick

Die genannten Editionen sind auch für einen Release in den USA angekündigt. Neben den 9 Folgen der Serie wird es einige Special-Features mit „Behind The Scenes“, Making-ofs und Hintergründen zur Serienproduktion geben.

Eine zweite Staffel der Serie wurde bereits offiziell angekündigt. Das erwartet uns:

Auch das Featurette „The Last of Us: Stranger Than Fiction“ ist auf der Disc-Version enthalten. In dem Special kommen einige Experten zu Wort, die die Pilz-Apokalypse wissenschaftlich einschätzen. Mit „Controllers Down“ gibt es ein weiteres Featurette, dass den Weg von „The Last of Us“ vom Spiel zur Serie beleuchtet. „From Levels to Live Action“ zeigt, wie beliebte Szenen aus dem Spiel in der Serie umgesetzt wurden.

