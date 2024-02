Besser als erwartet: Heizkörperventilator bei Amazon und MediaMarkt günstiger erhältlich

Es gibt verschiedene Möglichkeiten, um die Heizleistung der Heizkörper in eurer Wohnung oder eurem Haus zu optimieren. Die bekannteste Wahl dürfte ein smarter Heizkörperthermostat sein. Auch die Reflektionsfolie wird immer beliebter. Der Heizkörperventilator von SpeedComfort hat im Test mehr geleistet, als ich erwartet hatte. Aktuell könnt ihr ihn mit Rabatt bei Händlern wie Amazon oder MediaMarkt kaufen.

Heizkörperventilator von SpeedComfort mit Rabatt

Wenn ihr mehr aus eurer Heizung herausholen wollt, dann solltet ihr euch den Heizkörperventilator von SpeedComfort anschauen. Sobald die Heizung warm wird, schalten sich die Ventilatoren ein und verteilen die Wärme im Raum. So wird es schneller warm und ihr könnt effektiv Heizkosten sparen, weil sich der Thermostat früher ausschalten kann. Aktuell gibt es den Heizkörperventilator von SpeedComfort mit 10 Euro Rabatt bei einigen Händlern. Ihr zahlt für das Einzelmodell, welches ich empfehlen würde, nur knapp unter 60 Euro (bei Amazon anschauen). Normalerweise kostet dieses 70 Euro.

Anzeige

SpeedComfort Starter Mono-Set: Smartes Heizgebläse für Heizungen - langlebiger Heizverstärker Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 04.02.2024 07:24 Uhr

Tatsächlich reicht in meinen Augen ein Lüftergehäuse pro Heizkörper. Wichtig ist nur, dass die warme Luft der Heizung im Raum verteilt wird und nicht steht. So ein Heizkörperventilator funktioniert ähnlich wie ein Ventilator auf dem Kamin. Sobald warmes Wasser am Ventil ankommt, merkt der Temperatursensor das und schaltet die Lüfter ein. Wurde die Raumtemperatur erreicht und der Heizkörper wird wieder kälter, dann schalten sich die Lüfter wieder aus.

Anzeige

Habt ihr richtig große Heizkörper, dann gibt es auch Sets mit zwei oder drei Lüftergehäusen. Damit wird die Wärme noch schneller in den Räumen verteilt.

SpeedComfort Trio-pack Set 3-Stück: Smartes Heizgebläse für Heizungen - Langlebiger Heizverstärker f Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 04.02.2024 09:41 Uhr

Lohnt sich der Heizkörperventilator von SpeedComfort?

Im Test hat sich der Heizkörperventilator von SpeedComfort als überraschend effizient erwiesen. Ich hatte den SpeedComfort im Wohnzimmer und der Küche verbaut. Dort wurde die warme Luft in der ganzen Wohnung verteilt und der Thermostat konnte den Heizvorgang früher beenden. Effektiv konnte ich so Gaskosten sparen. Praktisch ist so ein Heizkörperventilator auch dann, wenn die Heizung zugestellt ist. Mit den Lüftern geht die Wärme nicht verloren, sondern wird trotzdem in den Raum transportiert. Für mich also definitiv eine lohnende Anschaffung.

Anzeige

