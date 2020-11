Black Friday ist offiziell zwar erst am 27. November 2020, doch schon jetzt liefern sich die großen Händler Amazon, MediaMarkt, Lidl und Co eine ordentliche Rabattschlacht. GIGA hat die besten Angebote für euch zusammengefasst.

Black Friday 2020: Amazon, MediaMarkt/Saturn mit ersten Angeboten

Nach dem Prime Day ist vor dem Black Friday – doch statt eine Schnäppchen-Pause einzulegen, setzt Amazon die Deal-Wochen nahtlos fort. Schon jetzt gibt es beim größten Online-Händler die ersten Vorab-Angebote, mit denen Amazon der Konkurrenz zuvorkommen will. Doch die schläft bekanntlich nicht und so haben inzwischen auch andere Shops erste gute Deals am Start. Bei Saturn und MediaMarkt wird im „Black November“ gleich der ganze Monat zum Schnäppchenfest deklariert. Wir haben die interessantesten Angebote für euch zusammengestellt.

Tipp: Wer sich für den Newsletter von MediaMarkt oder Saturn anmeldet, der bekommt einen Gutschein über 10 Euro auf den Einkauf ab 100 Euro Mindestbestellwert.

Smartphones, Tablets & Zubehör

PC & Gaming

Fernseher

Haushalt

Gesundheit & Körperpflege

Black Friday in Deutschland: Datum, Infos, erste Angebote bei Amazon

Kaum ist der Prime Day vorbei, steht das nächste große Shopping-Event vor der Tür: Der Black Friday gilt als wichtigstes Shopping-Event des Jahres, mit unzähligen Rabatt-Aktionen auf der ganzen Welt, sowohl online als auch offline. Traditionell findet der Black Friday Ende November statt, ein Tag nach dem US-amerikanischen Thanksgiving-Fest. Dieses Jahr ist das der 27.11.2020.

Zum Black Friday bei Amazon

Doch schon Wochen vorher sollten Schnäppchenjäger die Augen offen halten, denn die meisten Händler fangen mit ihren Rabattaktionen zum Black Friday schon früher an. Amazon ist dieses Jahr besonders schnell und hat bereits am 26. Oktober mit den „Frühen Black Friday Angeboten“ begonnen, die Aktion läuft bis zum 19. November. In diese Zeit fällt übrigens auch der Singles Day, ein weiteres Schnäppchen-Event, das immer am 11. November stattfindet.

Hier nochmal alle wichtigen Shopping-Tage vor Weihnachten im Überblick:

Früher Black Friday bei Amazon: Schnäppchen-Jagd vor der Schnäppchen-Jagd

Vom 26. Oktober bis 19. November präsentiert Amazon tausende Tages- und Blitzangebote, und wie immer solltet ihr schnell sein, wenn ihr die besten Deals ergattern wollt. Prime-Mitglieder haben einen entscheidenden Vorteil, denn sie können 30 Minuten früher auf Blitzangebote zugreifen. Wer noch keine Prime-Mitgliedschaft hat, kann den Service 30 Tage lang kostenlos testen.

Zum Black Friday bei Amazon

Zudem lohnt sich die Anschaffung der Amazon-Kreditkarte, mit der ihr nicht nur 40 Euro Guthaben geschenkt bekommt, sondern auch noch bis zu 3 Prozent Rabatt auf alle Amazon-Einkäufe. Dank verlängerter Rückgabefrist, können Bestellungen bis einschließlich 31. Januar 2021 zurückgegeben werden.

Bilderstrecke starten (16 Bilder) So holt man alles aus Amazon Prime heraus

Hat dir dieser Artikel gefallen? Schreib es uns in die Kommentare oder teile den Artikel. Wir freuen uns auf deine Meinung - und natürlich darfst du uns gerne auf Facebook oder Twitter folgen.