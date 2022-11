Bei Saturn sind die Black-Friday-Angebote soeben gestartet und ihr bekommt ab sofort üppige Rabatte auf Produkte aus nahezu allen Bereichen. Ob die Deals echte Schnäppchen sind, haben wir für euch herausgefunden und zeigen euch die Highlights der Aktion.

Black Friday bei Saturn: Die 20 besten Angebote

Auch Saturn hat neben Amazon und MediaMarkt seine Angebote bereits am Donnerstag vor dem Black Friday gestartet. Bis zum 27. November bekommt ihr reichhaltige Rabatte auf Smartphones, Fernseher, SSDs, Haushaltsgeräte und vieles mehr (Aktion bei Saturn ansehen). Wie immer können einige Produkte schnell ausverkauft sein – wer zuschlagen will, sollte also nicht allzu lange zögern.

Wir haben uns die Aktion bei Saturn ganz genau angesehen, Preise verglichen und präsentieren euch hier nur die besten Angebote. Folgende Deals lohnen sich laut Preisvergleich (Quelle: idealo.de), sind aktuell also bei keinem anderen Händler günstiger erhältlich:

Samsung Galaxy S20 FE 5G (128 GB) Statt 649 € UVP: Android-Smartphone mit 6,5-Zoll-Display, 6 GB RAM und 128 GB internem Speicher (erweiterbar), Snapdragon-SM-865-Prozessor, 12-Megapixel-Kamera und 4.500-mAh-Akku. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 24.11.2022 20:35 Uhr

Samsung Galaxy Z Flip 3 Statt 1.049 Euro UVP: Klappbares Android-Smartphone mit 6,7-Zoll-Display, Außendisplay, 8 GB RAM und 128 GB internem Speicher, Snapdragon-888-Prozessor, 12-Megapixel-Kamera und 3.300-mAh-Akku. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 24.11.2022 20:16 Uhr

Xiaomi Redmi Note 10 Pro (128 GB) Statt 299,90 Euro UVP: Dual-SIM-Smartphone mit 6 GB RAM und 128 GB internen Speicher. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 24.11.2022 20:16 Uhr

Xiaomi Redmi A1 (32 GB) Statt 109,90 Euro UVP: Dual SIM Smartphone mit 6,52-Zoll-HD-Display, 2 GB RAM und 32 GB internem Speicher. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 24.11.2022 17:54 Uhr

Samsung Galaxy Book 2 (15,6-Zoll-Laptop) Statt 749 € UVP: Notebook mit 15,6-Zoll-Display, Intel Core i3 Prozessor, 8 GB RAM, 256 GB SSD und Intel UHD Graphics. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 24.11.2022 17:54 Uhr

Sony DualSense Wireless Controller Statt 69,99 Euro UVP: Weißer Sony DualSense Controller für die PS5 mit adaptiven Triggern in einer Geschenkbox. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 24.11.2022 20:31 Uhr

LG 55UQ79009LA (55 Zoll) Statt 799 Euro UVP: 4K-Fernseher mit Smart-TV-Funktionen, webOS 22 mit LG ThinQ und 60 Hz nativer Bildwiederholfrequenz. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 24.11.2022 19:22 Uhr

Philips 55OLED856/12 OLED TV (55 Zoll) Statt 2.479 Euro UVP: 55-Zoll-Fernseher von Philips mit 4K-Auflösung, 4-seitigem Ambilight, 100 Hz & HDMI 2.1. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 24.11.2022 20:39 Uhr

LG OLED65B29LA OLED TV (65 Zoll) Statt 2.799 Euro UVP: 4K-OLED-Fernseher mit nativer Bildwiederholfrequenz von 120 Hz und WebOS 22. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 24.11.2022 17:54 Uhr

JBL Tune 230 NC TWS Statt 99,99 Euro UVP: True Wireless Bluetooth-In-Ear-Kopfhörer mit Active Noise Cancelling (ANC). Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 24.11.2022 20:26 Uhr

Apple AirPods (2. Generation) Statt 159 Euro UVP: Bluetooth-Kopfhörer mit Ladecase. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 24.11.2022 18:31 Uhr

Apple HomePod Mini Statt 99 € UVP: Smart Speaker, WLAN Lautsprecher mit Bluetooth 5.0 und Freisprechfunktion in den Farben Blau, Rot und Gelb. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 24.11.2022 19:24 Uhr

Philips EP2231/40 2200 LatteGo Statt 499,99 Euro UVP: Kaffeevollautomat mit 1.500 Watt, 15 bar & Keramikmahlwerk. Für Zubereitung von Espresso, heißem Wasser, Cappuccino & Kaffee Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 24.11.2022 20:28 Uhr

Braun Series 9 9325s Statt 459,99 Euro UVP: Elektrischer Rasierer Wet&Dry mit bis zu 60 Minuten Akku-Laufzeit, Ladestation und Präzisionstrimmer. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 24.11.2022 18:26 Uhr

MSI Optix G321CQPDE Statt 419 Euro: WQHD Monitor mit 1 ms Reaktionszeit und 165 Hz. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 24.11.2022 20:16 Uhr

Sandisk Extreme Pro (256 GB) Statt 62,99 Euro: USB Flash-Laufwerk mit USB 3.1 und bis zu 420 MB/s Übertragungsgeschwindigkeit. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 24.11.2022 20:16 Uhr

Samsung 870 QVO (interne SATA-SSD, 2 TB) Statt 199,99 UVP: 2,5-Zoll-Internes Solid State Drive (SSD) mit SATA-Anschluss. Geeignet für PC und PS4. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 24.11.2022 19:05 Uhr

Samsung 980 (interne SSD, PCIE 3.0, 1 TB) Statt 129,99 Euro UVP: Interne Festplatte mit M.2 via NVMe, PCIE 3.0. Lesen/Schreiben bis zu 3500 MB/s. Achtung: nicht PS5-kompatibel. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 24.11.2022 17:54 Uhr

Sandisk Portable SSD (1 TB) Statt 159,99 Euro UVP: Externe SSD mit 1 TB Speicher und Übertragungsgeschwindigkeiten von bis zu 20 MB/s. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 24.11.2022 20:16 Uhr

WD Element Desktop (6 TB) Statt 179 Euro UVP: Externe Festplatte, 6 TB HDD, 3,5 Zoll. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 24.11.2022 20:26 Uhr

Saturn: So findet ihr die besten Angebote & Schnäppchen

Bei Saturn gibt es nicht nur regelmäßig neue Prospekt-Schnäppchen und Tagesangebote im Bereich Technik, Gaming und Entertainment, sondern auch interessante Tarif-Deals. Darüber hinaus gibt es die völlig kostenfreie Saturn-Card, mit der ihr regelmäßig an exklusive Rabatte und Aktionen rankommt. Auch eine Anmeldung zum Saturn-Newsletter kann sich lohnen, denn manchmal gibt es dafür einen 10-Euro-Gutschein. Schnäppchenjäger finden außerdem in der Fundgrube sowie im Outlet weitere Technik-Produkte zu stark reduzierten Preisen. Doch wie immer heißt es auch hier: Preise vergleichen! Damit ihr das nicht machen müsst, übernehmen wir das gerne für euch und durchsuchen regelmäßig die aktuellen Angebote nach den besten Preisknüllern und präsentieren euch nur die besten Deals.

