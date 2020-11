Ubisoft hat sich ebenfalls den Black Friday auf die Fahne geschrieben und möchte seinen Fans eine Freude machen mit ordentlichen Rabatten im Ubisoft-Store. Der Hersteller hat einige Top-Games bis zu 80 % reduziert, darunter auch das aktuelle Watch Dogs Legion mit 20 % Rabatt und auch Assassin's Creed Games, hier wird der Preissturz erst richtig spürbar. Im Zeitraum vom 18.11.20 bis einschließlich dem 02.12.20 ist ein Großteil des Spieleangebots im Preis reduziert.

Toptitel wie Far Cry 5, Watch Dogs Legion und Rainbow Six Siege und andere Games – bis zu 80 % reduziert

Das neue Assassin's Creed Valhalla ist auf dem Markt, deswegen könnt ihr euch jetzt die Asssassin's Creed Odyssey Ultimate Edition kaufen, die nur noch 28,75 Euro kostet, ganze 85 Euro billiger. Die Standard Edition kostet sogar nur 18 Euro und die Gold Edition ist von 99,99 Euro auf 25 Euro gefallen. Wir haben für euch die besten Angebote aufgelistet und fangen mit den AAA-Titeln an.

Die AC Odyssey Ultimate Edition ist bei Amazon auch im Angebot, ebenfalls für 28,75.

Amazon-Store: AC Odyssey Ultimate Edition

Das neueste Game im Angebot ist Watch Dogs Legion, welches erst am 29.10.20 in den Handel kam und jetzt ist es zum ersten Mal reduziert, für alle PC Versionen gibt es einen Rabatt von 25 % für verschiedene Sondereditionen. Die Standard-Edition kostet mit Abzug des Rabatts nur 44,99 Euro, die Gold Edition 74,77 Euro und die Ultimate Edition 89,99 Euro. Division 2 ist ebenfalls in verschiedenen Sondereditionen und Plattformen verfügbar, zum Beispiel die sündhaft teure Tom Clancy's The Division 2 – Phoenix Shield Edition, verfügbar für PC, PS4 und Xbox One, wurde von 239,99 Euro auf 84 Euro reduziert, mit jeder Menge Content und einer Action-Figur.

Dies waren nur drei Beispiele aus dem aktuellen Ubisoft Black Friday Angebot, es stehen euch noch mehr beliebte Games zur Auswahl.

Alle Angebote des Ubisoft-Black Friday 2020 - mit Link zum Shop

Für wen lohnt sich der Ubisoft Black Friday?

Also falls ihr bislang Ubisoft Spielen eher reserviert gegenübergestanden seid, dann könnt ihr jetzt eure Meinung ändern und vielleicht das eine oder andere Spiel ausprobieren, für das ihr bisher kein Geld ausgeben wolltet. Shooter-Freunde könnten sich vielleicht die „Division 2: Warlords of New York Edition“ (für den PC) zulegen. Dann könnt ihr den Warlords und eurem Erzrivalen, dem Verräter der Division, Aaron Keener das Handwerk legen. Die Sonderedition kostete bislang nur 59,99 Euro im Ubisoft Shop und jetzt kostet sie nur noch 18 Euro und bekommt das DLC Warlords of New York und das Hauptspiel, sowie einen 30-Stufen-Boost zum Schnäppchenpreis. Das ist schon ein Schnäppchen, also klickt euch einfach mal durch die Shop-Liste und vielleicht triggert euch ein Angebot.