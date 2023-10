Boxen heute: Tyson Fury vs. Francis Ngannou im Live-Stream und TV – wo gibt es die Übertragung?

An diesem Wochenende steht ein neues Box-Highlight an. Dabei wird es jedoch keinen klassischen Weltmeisterschaftskampf geben. Stattdessen duelliert sich Tyson Fury mit dem UFC-Star Francis Ngannou. Ihr könnt heute, am Samstag, den 28. Oktober, den „Battle of the Baddest“ beim Fight zwischen Fury und Ngannou im Live-Stream und TV mitverfolgen.

Boxen Live-Stream Facts

Wer überträgt den Kampf am Samstagabend? Im Free-TV wird es keine Live-Bilder zu sehen geben. Stattdessen benötigt ihr ein Abonnement beim Streaming-Dienst DAZN (zu DAZN). Den Kampf gibt es als „Pay-per-View“, das heißt, neben den Abo-Gebühren müsst ihr einmalig zusätzlich etwas bezahlen. Der Preis für die Übertragung vom Kampf zwischen Fury und Ngannou im Stream liegt bei 14,99 Euro. DAZN-Kunden finden die Option zur Buchung des Kampfes entweder hinter diesem Link oder im Bereich „Mein Konto“.

Tyson Fury vs. Francis Ngannou im Live-Stream und TV: Wo kann man einschalten, wann geht es los?

Ausgetragen wir der Fight im saudi-arabischen Riad. Mit dem Start für den Kampf zwischen Ngannou und Fury ist gegen 23:00 Uhr deutscher Zeit zu rechnen. Der Einmarsch soll gegen 22:30 Uhr beginnen. Der Kampfabend beginnt bei DAZN bereits um 18:50 Uhr mit den Vorkämpfen. Uli Hebel kommentiert.

Was ist DAZN? Abonniere uns

auf YouTube

Auch wenn Fury als WBC-Champion antritt, ein offizieller Titel steht heute nicht auf dem Spiel. Dafür geht es um die Krönung des „Baddest Man on the Planet“. Ngannou gehört zu den derzeit angesehensten Kämpfern in der UFC. Für den Boxkampf wird er von der Legende Mike Tyson trainiert. Fury geht aufgrund seiner langjährigen Boxerfahrung als Favorit in den Kampf. In 34 Kämpfen ging der Brite bislang 33 Mal als Sieger aus dem Ring, einmal gab es ein Unentschieden.

Boxen heute im Live-Stream bei DAZN

Nach dem Fight zwischen Tyson Fury und Francis Ngannou wartet die Boxwelt auf das Aufeinandertreffen von Fury und dem Ukrainer Alexander Usyk für einen Vereinigungskampf, mit dem Ende Dezember zu rechnen ist. Nicht nur Usyk findet den Box-Fight keinen UFC-Kämpfer seltsam, auch Boxexperten wie der frühere Weltmeister Carl Froch sehen in dem Event eine „Witz-Veranstaltung“ (Quelle: Sport Bild). Der Kampfabend wird dem WBC-Champion Tyson Fury aber immerhin mit einer Gage von rund 50 Millionen Euro versüßt.

Boxkämpfe gegen Akteure aus anderen Disziplinen sind keine Seltenheit. 2017 gab es etwas das Aufeinandertreffen von Floyd Mayweather und dem UFC-Star Connor McGregor. Bereits 1976 standen sich die Legende Muhammad Ali und der Wrestler Antonio Inaki mit Box-Handschuhen im Ring gegenüber.

Heute, am Samstag, den 28. Oktober 2023, seht ihr den Fight zwischen Tyson Fury und Francis Ngannou im Live-Stream über DAZN. Die Übertragung muss zusätzlich zum DAZN-Abo gebucht werden (Kampf bei DAZN ansehen). Über die Apps des Streaming-Dienstes kann man den Fight auch am TV-Gerät ansehen.

Du willst keine News rund um Technik, Games und Popkultur mehr verpassen? Keine aktuellen Tests und Guides? Dann folge uns auf Facebook oder Twitter.