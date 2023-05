Brunette wird Armenien beim ESC 2023 vertreten. Wer ist die Sängerin, die an den Erfolg von Rosa Linn anknüpfen und die europäischen Zuschauer begeistern will?

Eurovision Song Contest Facts

Die armenische Sängerin und Songwriterin Brunette wird ihr Land beim Eurovision Song Contest 2023 in Liverpool vertreten. Mit ihrem Song „Future Lover“ hofft sie, an den Erfolg von Rosa Linn anzuknüpfen und die europäischen Zuschauer zu begeistern. Wer ist diese vielversprechende Künstlerin und was macht sie aus? Wir werfen einen genaueren Blick auf Brunettes musikalische Karriere und ihre Teilnahme, ihren Song und ihre Chancen beim Eurovision Song Contest 2023 die Trophäe ins eigene Land zu holen.

Brunettes Weg zum ESC 2023 in Liverpool

Armeniens Sender ARMTV gab Anfang des Jahres bekannt, dass es in diesem Jahr keine nationale Auswahl in Armenien geben wird. Stattdessen wurde Brunette mit ihrem selbst geschriebenen Song „Future Lover“ intern ausgewählt und am 15. März bekanntgegeben, in der Hoffnung, den viralen Erfolg von Rosa Linn nach dem ESC 2021 in Turin zu wiederholen. Brunette wird am 11. Mai im zweiten Halbfinale auftreten, um dort das Ticket für das Finale am 13. Mai zu ergattern.

Brunettes Song „Future Lover“

Brunette trat bereits mit vier Jahren öffentlich auf. Als Jugendliche begann sie, eigene Lieder zu schreiben. Mit ihren Titeln Night, Smoke Break und Light Blue Eyes erzielte sie auf YouTube bereits einige Erfolge. In ihrer Musik vereint sie mehrere Stile, unter anderem auch Rap und Hip-Hop und das sowohl in englischer als auch armenischer Sprache. Ihr Song für den ESC „Future Lover“ ist dabei keine Ausnahme. Das von Brunette selbst geschriebene Lied, das als Soul-Ballade beginnt und sich zu einem dynamischen Midtempo-Track mit einem kraftvollen Finale entwickelt, beschreibt Brunettes Sehnsucht nach ihrem zukünftigen Liebhaber und wird ebenfalls teilweise auf Englisch und teilweise auf Armenisch gesungen. Der Song enthält intensive instrumentale Begleitung, einschließlich Streichern, um die Emotionen des Textes zu vermitteln. Ihr möchtet einen Vorgeschmack des Songs bekommen? Dann schaut euch das Musik-Video zu „Future Lover“ an:

Brunette – Steckbrief

Name: Bruentte

Bürgerlicher Name: Elen Yeremyan

Geburtstag: 4. Mai 2001

Geburtsort: Jerewan, Armenien

Alter: 22 Jahre

Sternzeichen: Stier

Beruf: Sängerin und Songwriterin

Partner/Partnerin: unbekannt

Wohnort: unbekannt

Social Media: Instagram (@brunette_e_), TikTok (@brunette_e_)

Was ist der Eurovision Song Contest?

Der Eurovision Song Contest ist ein internationaler Musikwettbewerb, der jedes Jahr von der European Broadcasting Union (EBU) ausgerichtet wird. Teilnehmerländer aus Europa und einigen anderen Ländern treten mit selbst komponierten und produzierten Songs gegeneinander an. Der Gewinner wird durch ein kombiniertes Voting-System aus den Stimmen des Publikums und einer Fachjury ermittelt. Austragungsort in diesem Jahr ist Liverpool. Zwar hat die Ukraine den Eurovision Song Contest 2022 gewonnen, doch wegen des anhaltenden Krieges hat sich Großbritannien dazu bereit erklärt, als Gastgeberland einzuspringen. Wir verraten euch mehr über Termine und Tickets zum ESC 2023.

Um euch die Zeit bis zum Eurovision zu verkürzen, gibt es bei Netflix einen Eurovision-Film mit Will Ferrell und Rachel McAdams in den Hauptrollen. Bei unseren Kolleg*innen bei Kino.de findet ihr den Trailer und mehr Infos zu „Eurovision Song Contest: The Story of Fire Saga“.

