Clevere Taktik: 3D-Drucker für die Ukraine im Kampf gegen Russland

Verschiedene Länder unterstützen die Ukraine im Kampf gegen Russland. So auch die USA, die dem ukrainischen Militär nun einen 3D-Drucker zur Verfügung stellte.

Zugegeben, ein 3D-Drucker kommt einem wahrscheinlich nicht direkt in den Sinn, wenn man an die militärische Verteidigung eines Landes denkt. Dieser 3D-Drucker hat jedoch Übergröße. Mit in etwa der Größe eines Lastwagens wurde der Drucker von der USA an die Ukraine gespendet. Seit Februar 2022 befinden sich Russland und die Ukraine in einem militärischen Konflikt, nachdem Russland einen Angriffskrieg startete. Der neue 3D-Drucker soll nun eine große Unterstützung für die Ukraine im Kampf gegen Russland sein.

So soll der 3D-Drucker die Ukraine unterstützen

Da der 3D-Drucker Industriegröße besitzt, ist er in der Lage, Ausrüstung und Ersatzteile für das ukrainische Militär herzustellen. Somit können Teile für verschiedene Fahrzeuge und Raketensysteme hergestellt werden. Wie die EurAsian Times berichtet, mussten ukrainische Techniker eine Schulung abschließen, um das Gerät bedienen zu dürfen und werden gleichzeitig von US-Experten beraten. Zudem kann ein 3D-Drucker auch für das Drucken von Munition verwendet werden. Weitere technische Einzelheiten oder wo sich der Drucker genau befindet, sind noch nicht öffentlich gemacht worden.

Ein 3D-Drucker als Game-Changer?

Es scheint immer noch etwas komisch, dass ausgerechnet ein 3D-Drucker einen so großen Einfluss auf einen Krieg haben soll. Doch gerade wenn es schnell gehen muss, soll der 3D-Drucker zum Einsatz kommen, sodass die Ukraine nicht lange auf Ersatzteile per Lieferung warten muss. Hinzu kommt, dass die Lieferwege auch nicht immer gesichert sein können. Ein Werkzeug, welches in den kritischen Orten erreichbar und jederzeit zur Stelle ist, um schnell Ausrüstung herzustellen, ist also genau das Richtige. Die Strategie der Verteidigung kann so geändert werden und die Ukraine kann auf weitere Angriffe schneller reagieren.