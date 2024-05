Boses neuer Edel-Lautsprecher hat ein Gehäuse aus Stahl

Der Audiohersteller Bose erweitert sein Portfolio um den mittelgroßen Bluetooth-Lautsprecher SoundLink Max. Der macht auch optisch etwas her.

Bose SoundLink Max: Bluetooth-Lautsprecher mit Handgriff

Der SoundLink Max ist Boses größter tragbarer Lautsprecher: Er misst 26,5 cm in der Breite und wiegt 2,5 kg. Das ist im Vergleich zu einigen Produkten der Konkurrenz – man denke an die massive JBL Boombox 3 – allerdings noch vergleichsweise kompakt und leicht.

Der SoundLink Max ist fast schon ein Mode-Accessoire (Bildquelle: Bose)

Das Design ist auf den ersten Blick typisch Bose und erinnert an den kleineren SoundLink Flex (bei Amazon ansehen). Die Ösen an der Oberseite machen aber den Unterschied: Man kann ihn am praktischen Handgriff halten oder mit dem optional erhältlichen Schulterriemen wie eine Handtasche umhängen. So wirkt der Speaker wie ein Fashion-Accessoire. Als Farben gibt’s zum Start Schwarz und „Blue Dusk“ zur Auswahl.

Der Akku des SoundLink Max hält mit einer Ladung bis zu 20 Stunden (Bildquelle: Bose)

Das Gehäuse ist aus Stahl, mit Silikon ummantelt und pulverbeschichtet. Laut Hersteller ist die wassergeschützte Box ausgesprochen robust und soll gegen Stürze, Kratzer, UV-Strahlung und Korrosion gewappnet sein. Wie von Bose zu erwarten, wird uns ein kraftvoller und natürlicher Stereo-Sound versprochen, der besonders beim Bass beeindrucken soll. Das Koppeln mit Android-Smartphones geschieht dank Google Fast Pair schnell und einfach. Ein Mikrofon ist nicht im Lautsprecher verbaut, er eignet sich also nicht als Konferenz-Speaker.

Stefan Bubeck , GIGA-Redakteur, Experte für Consumer Electronics, insbesondere Audio. Lautsprecher für den Laufsteg

Die Audio-Hersteller kämpfen um Marktanteile. Einfach nur mit immer besseren technischen Daten lässt sich heutzutage aber kaum noch neue Kundschaft gewinnen. Bei Kopfhörern sehen wir seit Jahren schon einen Trend zum Fashion-Accessoire, der mittlerweile auch bei Lautsprechern angekommen ist. Der SoundLink Max ist ein solcher Lifestyle-Speaker, er wird auf Herstellerfotos inszeniert wie eine begehrenswerte Handtasche. Tja, das Auge hört nun mal mit.

Bose SoundLink Max: technische Daten, Preis und Verfügbarkeit

Anschlüsse am SoundLink Max (Bildquelle: Bose)

Abmessungen und Gewicht: 26,5 × 12 × 10,5 cm / 2,5 kg

Materialien: Aluminium, Gewebe, Nylon, Kunststoff, Silikon, Stahl

Schutzklasse IP67 (wasserdicht und staubdicht)

Akkulaufzeit: bis zu 20 Stunden, Ladedauer: 5 Stunden

Anschlüsse: USB-C (mit Powerbank-Funktion zum Laden eines Handys) und AUX

Bluetooth 5.3 mit Unterstützung von Multipoint-Verbindungen

Unterstützte Codecs: AAC, SBC, aptX Adaptive

Konfiguration und Steuerung mit der Bose Music App für Android und iOS

Der Bose SoundLink Max ist ab dem 4. Juni 2024 verfügbar und kostet 449 Euro (UVP), vorbestellt werden kann er ab dem 14. Mai.

