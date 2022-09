Mit den QuietComfort Earbuds II hat der Hersteller Bose gerade neue Mini-Kopfhörer vorgestellt. Sie sollen sich über eine ganz besondere Geräuschunterdrückung und geringere Abmessungen von der Konkurrenz absetzen. Bluetooth 5.3 ist bei den kabellosen Kopfhörern mit dabei.

Bose stellt QuietComfort Earbuds II vor

Boses neue Earbuds sollen nicht weniger als die „weltbeste Geräuschunterdrückung“ bieten. Dazu hat der amerikanische Hersteller eine neue Klangkalibrierungs-Technologie entwickelt, bei der sich die aktive Geräuschunterdrückung (ANC) individuell an das Hörvermögen des Besitzers anpasst. Das soll sich nicht nur beim Noise-Cancelling, sondern auch beim Musikhören positiv bemerkbar machen. Die Musik sich laut Bose genau so an, wie es die Künstler beabsichtigt haben.

An einen Aware-Modus hat Bose ebenfalls gedacht. Hier werden die Geräusche der Umgebung bewusst durchgelassen, damit der Träger Gesprächen folgen kann, ohne die Earbuds aus den Ohren nehmen zu müssen.

Die neuen QuietComfort Earbuds II fallen kleiner aus und bringen weniger auf die Waage als der Vorgänger. Die einzelnen Earbuds kommen auf ein Gewicht von 6 g und sind dabei 3,05 cm hoch.

Die dunkle Variante gibt es ab sofort, die hellere kommt später (Bildquelle: Bose)

Bei der Akkulaufzeit spricht Bose von bis zu sechs Stunden, was sich auf ausgeschaltetes ANC beziehen dürfte. Über das Lade-Etui gibt es 18 weitere Stunden. Das Etui kann die Kopfhörer in einer Stunde vollständig aufladen. Falls nur 20 Minuten zur Verfügung stehen, erreichen die QuietComfort Earbuds II so eine Laufzeit von zwei Stunden. Zur genauen Akkukapazität der Earbuds und des Etuis macht der Hersteller keine Angaben.

Bluetooth steht in Version 5.3 bereit, die Reichweite soll bis zu 9 m betragen. Ein USB-C-Ladekabel liegt dem Paket bei, drahtloses Laden wird nicht unterstützt (Quelle: Bose).

Macht ANC wirklich einen Unterschied? Die Antwort im Video:

Bose QuietComfort Earbuds II für 299,95 Euro

Die neuen Earbuds von Bose können ab sofort im Vorverkauf für 299,95 Euro erstanden werden. Offiziell kommen sie dann am 29. September in schwarzer Ausführung in den Handel. Eine hellere Variante soll noch in diesem Jahr folgen.