Ultra Open Earbuds: Solche Bose-Kopfhörer gab es noch nie

Bose-Kopfhörer, aber ohne Noise Cancelling? Das war bisher kaum vorstellbar. Der amerikanische Audiohersteller macht einen fast schon radikalen Schritt und folgt mit den neuen Ultra Open Earbuds nun auch dem Trend „offener“ In-Ears.

Bose stellt Ultra Open Earbuds für 349 Euro vor

True-Wireless-Kopfhörer waren lange Zeit typische In-Ears, die man sich in die Ohrkanäle steckt – und diese somit auch abdichtet. Das bietet zwar einige Vorteile (Schutz vor Umgebungslärm mit ANC, gute Klangqualität), aber immer mehr Menschen schauen sich nach Alternativen um: Also Kopfhörer, die man sich in die Ohrmuschel einhängt. Ein eher luftiger Tragekomfort, bei dem man die Umgebung trotz laufender Musik noch gut wahrnimmt: Teilhabe statt Abschottung.

Die Ultra Open Earbuds trägt man an der Ohrmuschel und nicht direkt im Ohrkanal (Bildquelle: Bose)

„Die Bose Ultra Open Earbuds verfügen über einen flexiblen Bügel mit federleichtem Andruck. Sie merken nicht mal, dass Sie sie tragen“, so das Versprechen des Herstellers. Er nennt die Bauweise „Earcuff-Form“, was man mit Ohrklemme oder Ohrmanschette übersetzen kann.

Die neuen Bose Ultra Open Earbuds folgen damit einer Entwicklung, die in den letzten Monaten bereits von mehreren Herstellern umgesetzt wurde. Beispiele sind etwa die Huawei FreeClip (bei Amazon anschauen) oder die Shokz OpenFit (bei Amazon anschauen). Die Ultra Open Earbuds arbeiten übrigens nicht mit Knochenschall, sondern mit einem Dipol-Schallwandler-System, das den Klang direkt ins Ohr leiten soll. Bose platziert sich wie bei vielen anderen Produkten auch im Premium-Segment und ruft heftige 349 Euro (UVP) für die Ultra Open Earbuds auf.

Bose Ultra Open Earbuds: Technische Daten

Ultra Open Earbuds mit Etui (Bildquelle: Bose)

Abmessungen Earbuds: 1,9 cm x 1,7 cm x 2,7 cm (HxBxT)

Abmessungen Transportetui: 4,2 cm x 6,5 cm x 2,6 cm (HxBxT)

Material Earbuds: flexibles Silikon, Kunststoff, Metallic-Finish, vergoldet, schweiß- und wasserabweisend (IPX4)

Akkulaufzeit: bis zu 7,5 Stunden, Schnellladefunktion: 10 Minuten für 2 Stunden Wiedergabedauer

Anschluss am Etui: USB-C

4 Mikrofone (2 an jedem Earbud)

Bluetooth-Version: 5.3

Die technischen Daten sind solide. Erwähnenswert sind zudem die physischen Tasten an den Oberseiten der Gehäuse, die ein besseres Handling als Touch-Flächen ermöglichen dürften. Die Akkulaufzeit beträgt ordentliche 7,5 Stunden – wenn allerdings der optionale Raumklang-Effekt „Bose Immersive Audio“ aktiviert ist, bleiben nur noch 4,5 Stunden übrig. Schade auch, dass kein Multipoint Bluetooth unterstützt wird, das wäre in der Preisklasse eigentlich angemessen.

