Sensationell: Samsung siegt über Sony und Bose bei Stiftung Warentest

Die Stiftung Warentest hat ihre Rangliste der besten Kopfhörer aktualisiert – neu an der Spitze sind die Galaxy Buds FE von Samsung. Eine kleine Sensation, denn sie sind wesentlich günstiger als darunter platzierte Topmodelle von namhaften Konkurrenten.

Frische Einträge für die Liste der besten In-Ear-Kopfhörer bei der Stiftung Warentest (Online-Ver­öffent­lichung: 06.02.2024): Mit der Gesamtnote 1,7 („gut“) geht der erste Platz an die Samsung Galaxy Buds FE. Ein bemerkenswerter Sieg, denn das Modell kostet nur 109 Euro (UVP, siehe Samsung) und ist im Handel sogar für rund 70 Euro zu finden (siehe Amazon). Das ist vergleichsweise wenig.

Die Mittelklasse-In-Ears von Samsung liegen somit in der Bewertung vor einigen teuren Premium-Modellen – zwar nur knapp, aber trotzdem eindeutig. Konkrete Beispiele sind die Bose QuietComfort Ultra Earbuds (Gesamtnote 1,8 – rund 280 Euro, siehe Amazon), die Sony WF-1000XM5 (Gesamtnote 1,8 – rund 250 Euro, siehe Amazon), die Jabra Elite 10 (Gesamtnote 1,9 – rund 200 Euro, siehe Amazon) oder die Denon PerL (Gesamtnote 2,0 – rund 170 Euro, siehe Amazon).

Die Ausstattung des Testsieger entspricht in den grundlegenden Eigenschaften dem derzeitigen Ausstattungsstandard. Die Samsung Galaxy Buds FE verfügen über Aktive Geräuschunterdrückung (ANC), Bluetooth 5.2, USB-C und laufen bis zu 6 Stunden mit einer Akkuladung.

Ein wahrer Preis-Tipp

Die Samsung Galaxy Buds FE muss man technisch durchaus in der Nähe der teuren Topmodelle einordnen – und sie sind in ihrer Preisklasse ein heißer Tipp, da muss ich der Stiftung Warentest schon rechtgeben. Meine persönliche Erfahrung deckt sich allerdings nicht ganz mit den vergebenen Noten. So klingen die Sony WF-1000XM5 für mich besser und die Bose QuietComfort Ultra EarBuds bieten das stärkere Noise Cancelling. Dazu kommen noch besondere Features wie 3D-Audio, die man bei seiner Kaufentscheidung berücksichtigen sollte. Am Ende bleibt es aber bei der Feststellung: Das Preis-Leistungs-Verhältnis der Galaxy Buds FE ist grandios.