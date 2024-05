Sony schwingt den PS-Plus-Hammer: Im Mai gibt’s 4 Gratis-Games im Wert von 200 Euro

Sony hat verraten, welche PS-Plus-Spiele in Kürze für euch zur Verfügung stehen. Diesen Monat könnt ihr euch als Abonnent gleich vier Games im Gesamtwert von rund 200 Euro schnappen.

PS Plus: Das sind die Gratis-Games im Mai

PS-Plus-Abonnenten können sich wie jeden Monat auf kostenlose Spiele freuen, die sie behalten können, solange ihr Online-Dienst aktiv ist. Ab dem 7. Mai stehen folgende Spiele zur Verfügung:

Bei 79,99 Euro müsst ihr bei EA Sports FC 24 im PlayStation Store ganz schön tief in die Tasche greifen. Ghostrunner 2 ist dort für 39,99 Euro zu haben, Tunic kostet normalerweise 29,99 Euro und Destiny 2: Lightfall schlägt mit 49,99 Euro zu Buche. Abonnenten können diesen Monat also 199,96 Euro und somit rund 200 Euro sparen.

Drei der Games könnt ihr euch bis zum 3. Juni 2024 schnappen, bei EA Sports FC 24 habt ihr sogar bis zum 17. Juni 2024 Zeit. Mit diesem Spiel erhaltet ihr übrigens Zutritt in die Welt des Fußballs mit 19.000 voll lizenzierten Spielern, 700 Teams und 30 Ligen, einschließlich der UEFA Men’s und Women’s Champions League.

Mit einer Wertung von 8,3 von 10 möglichen Punkten schnitt EA Sports FC 24 im GIGA-Test stabil ab – Jens-Magnus Krause kann das Spiel jedem Fußballfan weiterempfehlen.

Ghostrunner 2: In diesem First-Person-Adventure werdet ihr in eine postapokalyptische Cyberpunk-Zukunft entführt. Der Nachfolger von Ghostrunner möchte mit zahlreichen Verbesserungen am Kampfsystem und spannenden Modi glänzen.

Bei Tunic erwartet euch ein kinderfreundliches Action-Adventure, das vor allem Fans von der Reihe The Legend of Zelda gefallen wird.

Bei Destiny 2: Lightfall handelt es sich um eine große Erweiterung für den Ego-Shooter Destiny 2 und bietet eine umfangreiche neue Story. Beachtet, dass ihr für die Erweiterung das Basisspiel benötigt. Da das jedoch inzwischen kostenlos zur Verfügung steht, sollte das kein Problem sein.

Sony bietet seit geraumer Zeit drei unterschiedliche PS-Plus-Abos an. Welche Unterschiede es gibt, verraten wir euch in unserer Übersicht:

Vergesst die aktuellen PS-Plus-Spiele nicht!

Solltet ihr euch die aktuellen PS-Plus-Spiele noch nicht gesichert haben, müsst ihr euch jetzt beeilen. Die aktuellen Gratis-Games könnt ihr euch noch bis zum 6. Mai 2024 sichern.

