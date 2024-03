Animes inklusive: Sony bohrt PS Plus Premium weiter auf

Sony überrascht uns erneut: PlayStation Plus Premium-Abonnentinnen und Abonnenten erhalten nun Zugang zu ausgewählten Crunchyroll-Animes.



Die Welt des Gamings und des digitalen Entertainments entwickelt sich ständig weiter, und auch Sony ist stets bemüht, seinen Kundinnen und Kunden erstklassige Inhalte und Angebote zu bieten. Doch kürzlich hat das Unternehmen nicht nur die Spannung mit der Ankündigung neuer Spiele für Playstation Plus Extra und Premium angeheizt, sondern auch eine angenehme Überraschung für alle Anime-Fans bereitgehalten. Mit einem Premium-Abonnement können Nutzerinnen und Nutzer nun nämlich eine Auswahl an Crunchyroll-Animes kostenlos streamen.



Der Streaming-Dienst Crunchyroll hat einige der besten Anime-Serien in ihrem Angebot. Welche das laut IMDb sind, erfahrt ihr im Video von Kino.de:



Die Top 5 Anime-Serien laut IMDb

Ist Crunchyroll endlich für PlayStation Plus verfügbar?

Im Jahr 2021 erwarb Sony den Dienst Crunchyroll und weckte damit die Hoffnungen vieler Fans, dass der beliebte Streamingdienst bald in das PlayStation-Plus-Ökosystem integriert werden könnte. Jetzt ist es endlich soweit: die ersten Anime-Serien werden in die VoD-Bibliothek von Sony Pictures Core integriert. Besitzerinnen und Besitzer eines PS Plus Premium-Abonnements haben damit nicht nur Zugriff auf über 100 Filme der Streaming-App, sondern können nun auch ausgewählte Anime-Serien kostenlos genießen.

Diese Anime-Serien in unserer Bilderstrecke dürfen in manchen Regionen erst gar nicht ausgestrahlt werden:



Welche Crunchyroll-Animes gibt es im PS Plus Premium-Abo?

Fünf ausgewählte Crunchyroll-Animes machen den Anfang in der Partnerschaft mit PlayStation Plus Premium. Darunter befinden sich beliebte Titel wie „86 EIGHTY-SIX“ oder auch „Log Horizon". Einen Wermutstropfen gibt es allerdings: Sony nimmt nicht alle Staffeln der Werke in sein Programm auf. Da die meisten dieser Animes jeweils schon mindestens eine weitere Staffel besitzen, müssen sich die Fans, die weiterschauen wollen, somit nach einer Alternative umschauen. Für Sony ist dieser Schritt jedoch erst der Anfang. Es könnte daher sein, dass das Abonnement von PlayStation Plus Premium bald auch mit weiteren Staffeln dieser Animes aufgefüllt wird. Im Folgenden bekommt ihr eine Übersicht über die aktuellen Serien, welche im Abonnement von PS Plus verfügbar sind:

„To Your Eternity“ (Staffel 1)

„86 EIGHTY-SIX“ (Staffel 1)

„Log Horizon“ (Staffel 1 und 2)

„The Rising of the Shield Hero“ (Staffel 1 und 2)

„Welcome to Demon School! Iruma-kun“ (Staffel 1)

Welche Funktionen und Inhalte bietet PlayStation Plus an?

PlayStation Plus bietet eine Vielzahl von Funktionen und Inhalten für Spielerinnen und Spieler auf der PlayStation-Plattform. Zu den Hauptmerkmalen gehören hierbei monatliche „kostenlose“ Spiele für Abonnentinnen und Abonnenten, exklusive Rabatte im PlayStation Store, Cloud-Speicher für Spielstände und Zugang zu Online-Multiplayer-Funktionen für kompatible Spiele. Darüber hinaus stellt der Dienst regelmäßig exklusive Betas und Demos, sowie zusätzliche Boni – beispielsweise thematische Avatare und dynamische Designs für die PlayStation-Oberfläche – bereit. Die Features sind hierbei in verschiedene Abonnementstufen, wie etwa PS Plus Extra und Premium, eingeteilt, welche euch so unterschiedliche Leistungen je nach dem gewählten Abonnement geben können.

