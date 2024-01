Cooles Gaming-Headset für PS4 und PS5 zum Sparpreis bei Amazon

Wer momentan Bedarf an einem schicken Gaming-Headset mit Kompatibilität für PlayStation 4 und PlayStation 5 hat, kann bei Amazon das Trust Gaming Headset GXT 488 zum absoluten Sparpreis kaufen. Wir haben uns das Angebot genauer angesehen.

Gaming-Headset Trust GXT 488 zum Sparpreis bei Amazon

Das Gaming-Headset GXT 488 Forze-B vom Hersteller Trust ist für PlayStation 4 und PlayStation 5 offiziell lizensiert und ist in blauer Farbe sowie im coolen Tarn-Look für derzeit nur 27 Euro statt 59,99 Euro UVP erhältlich (Angebot bei Amazon ansehen). Das Over-Ear-Headset fügt sich optisch nahtlos in das Design eurer PlayStation ein und verfügt über ein klappbares Mikrofon, einen einstellbaren Kopfbügel und wird über ein 3,5-mm-Klingenkabel verbunden.

Was bietet das Gaming-Headset GXT 488 von Trust?

Die 50-mm-Treiber sorgen für eine klaren und satten Sound des GXT 488 und durch weiche Over-Ear-Polster sowie ein faltbares Mikrofon wird auch bei langen Gaming-Sessions ein optimaler Komfort erreicht. Zum unkomplizierten Abschalten des Mikros verfügt das Headset über eine Stummschalt-Taste. Das 1,2 Meter lange Kabel des GXT 488 wird per Plug & Play nahtlos an euren DualShock 4- oder DualSense-Controller angeschlossen, die Lautstärke passt ihr über die Inline-Fernbedienung an.

Für wen lohnt sich der Kauf des Trust Gaming-Headset GXT 488?

Das Gaming-Headset GXT 488 von Trust lohnt sich für alle Besitzer einer PS4 oder PS5, die Bedarf an einem günstigen Headset mit gutem Sound, hohem Komfort und generell gutem Preis-Leistungs-Verhältnis haben.

Übrigens kann das Headset auch die bisherigen Käufer bei Amazon überzeugen, denn diese vergaben im Schnitt 4,4 von 5 Sternen bei 1047 Bewertungen. Hervorgehoben werden von den Rezensenten unter anderem die ansprechende Optik, der gute Sound und der hohe Komfort des Gaming-Headsets.

