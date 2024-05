D&D-Fans, aufgepasst: Monopoly-Sonderedition hier 30 % reduziert

Gute Neuigkeiten für Fans von Dungeons & Dragons. Die Monopoly-Edition „Ehre unter Dieben“ gibt es bei diesem Online-Händler zu einem reduzierten Preis.

Ihr mögt Dungeons & Dragons als auch Monopoly? Dann solltet ihr jetzt unbedingt bei Amazon vorbeischauen. Der Online-Händler bietet mit „Dungeons & Dragons: Ehre unter Dieben“ die Monopoly-Variante zum beliebten Pen-&-Paper-Rollenspiel an – und zwar um mehr als 30 % reduziert. Auf Elbenwald ist das Spiel derzeit nicht reduziert, wo ihr etwas mehr den Tisch legen müsst.

Monopoly-Spiel nach Filmvorlage

„Monopoly Dungeons & Dragons: Ehre unter Dieben“ basiert auf dem gleichnamigen Film, der im März 2023 in den deutschen Kinos erschien. Im Brettspiel erforscht ihr die vergessenen Reiche als Teil einer unerschrockenen Abenteurergruppe. Dabei erlebt ihr Abenteuer an der Schwertküste und im gefährlichen Underdark, sucht nach nützlichen Gegenständen sowie mächtigen Zaubern und sammelt wertvolle Schätze.

Das erwartet euch in „Monopoly Dungeons & Dragons: Ehre unter Dieben“

In dieser Monopoly-Variante gibt es einige Besonderheiten. So sammelt ihr keine Geldscheine, sondern Goldmünzen. Wer das meiste Gold einsammelt, gewinnt das Spiel. Außerdem verfügen die einzelnen Charaktere über Spezialfähigkeiten, die euch im Laufe des Spiels unterstützen. Es ist also wichtig, für welche Spielfigur ihr euch entscheidet. Ein 20-seitiger Würfel, der das Schicksal verändern kann, bringt noch mehr Action in euer Abenteuer.

„Monopoly Dungeons & Dragons: Ehre unter Dieben“ enthält einen Spielplan, fünf Spielfiguren, fünf Infokarten 16 Abenteuerkarten, 30 Magie & Geheimnisse-Karten, neun Spielleiter-Karten, einen Spielleiter-Umschlag, einen 6-seitigen Würfel, einen 20-seitiger Würfel sowie 90 Goldmünzen aus Karton und eine Spielanleitung. Das Brettspiel ist für zwei bis fünf Spieler ab 8 Jahren geeignet. Als Fantasyspiele-Fans könnte euch außerdem auch HeroQuest gefallen.

