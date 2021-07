Wer aktuell auf der Suche nach einem extrem günstigen Datentarif im Vodafone-Netz ist, kann für kurze Zeit bereits ab 4,99 Euro im Monat zuschlagen. Für diesen günstigen Preis gibt's 5 GB Datenvolumen, 10 GB sind für 9,99 Euro zu haben. GIGA hat die Details für euch.

Crash Datentarif-Aktion: 5 GB für 4,99 Euro, 10 GB für 9,99 Euro

Was kann man schon für 4,99 Euro im Monat bekommen? Überraschenderweise einen durchaus brauchbaren Tarif im Vodafone-Netz. Die Klarmobil-Tochter Crash hat für kurze Zeit extrem günstige Datenflats im Angebot, die auch noch monatlich kündbar sind. Aber Achtung: Es handelt sich um eine zeitlich befristete Tarifaktion, bei Interesse solltet ihr also am besten gleich zuschlagen.

Crash-Datentarife ab 4,99 Euro im Monat

Für wen lohnt sich das Datentarif-Schnäppchen?

Das Crash-Angebot lohnt sich für alle, die ein Smartphone mit Dual-SIM-Funktion besitzen und ihr monatliches Datenvolumen aufstocken wollen. Auch wer ein LTE-Tablet oder Cellular-iPad sein Eigen nennt, kann einen günstigen Datentarif sehr gut gebrauchen. Natürlich lässt sich die SIM-Karte mit weiteren Devices, wie Smartwatches oder Laptops ebenfalls nutzen. Da ihr den Tarif monatlich kündigen könnt, geht ihr keinerlei Verpflichtungen ein und genießt maximale Flexibilität. Ein entscheidender Vorteil, wenn ihr zum Beispiel nur temporär eine Datenflat benötigt, beispielsweise im Urlaub oder weil euer Internet zu Hause ausgefallen ist.

