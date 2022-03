DFB-Länderspiel heute: Deutschland – Holland im Live-Stream und TV verfolgen

Heute steigt das nächste Länderspiel der deutschen Fußballnationalmannschaft. Ihr könnt die Übertragung der Partie zwischen Deutschland und Niederlande im Live-Stream und TV mitverfolgen.

Doch wo kann man das DFB-Spiel heute sehen? RTL, ARD, ZDF – es gibt verschiedene Sender, die die Deutschland-Spiele zeigen. Das Testspiel gegen Holland seht ihr heute Abend bei ARD. Ihr könnt entweder im Fernsehen einschalten oder die Online-Übertragung nutzen, um Deutschland – Holland im Live-Stream anzuschauen. Das funktioniert entweder im Browser am PC und Laptop oder mit der passenden App auf Android-Smartphones und -Tablets, iPhones, iPads, Fire-TV, vielen Smart-TVs und weiteren Geräten. Der „ARD“-Live-Stream ist auf allen Plattformen kostenlos und in der Regel ohne Anmeldung verfügbar.

Deutschland – Holland: Live-Übertragung heute im Stream und TV im „Ersten“

Los geht der Fußballabend heute um 20:15 Uhr mit den Vorberichten. Der Anstoß zum Freundschaftsspiel erfolgt um 20:45 Uhr. Gespielt wird in der Johan-Cruyff-Arena in Amsterdam. Das Stadion ist ausverkauft, 50.000 Fans werden erwartet. Spiele zwischen Deutschland und Niederlande gehören zu den Klassikern unter den Länderspielen. 44 Mal trafen beide Nationen aufeinander, 16 Mal ist die DFB-Elf als Sieger vom Platz gegangen. Unvergessen sind unter anderem die Partien im Halbfinale der WM 1990 mit der Spuckattacke von Frank Rijkard gegen Rudi Völler (2:1), das EM-Halbfinale 1988 (1:2) und das WM-Finale 1974 (2:1).

Anstoß: 20:45 Uhr

20:45 Uhr Sender der TV-Übertragung: Das Erste

Das Erste Online-Übertragung: Sportschau-Live-Stream

Sportschau-Live-Stream Wettbewerb: Freundschaftsspiel

Freundschaftsspiel Bilanz: 44 Spiele, 16 Siege für Deutschland, 12 Siege für Niederlande

44 Spiele, 16 Siege für Deutschland, 12 Siege für Niederlande Letzte 4 Duelle : EM-Qualifikation, 06.09.2019: Deutschland – Niederlande 2:4 EM-Qualifikation, 24.03.2019: Niederlande – Deutschland 2:3 Nations League, 19.11.2018: Deutschland – Niederlande 2:2 Nations League, 13.10.2018: Niederlande – Deutschland 3:0

Durch den Fußballabend wird Alexander Bommes führen. Bastian Schweinsteiger steht als Experte zur Seite. Tom Bartles ist Kommentator der Partie. Falls ihr keinen Fernseher habt oder bei der Übertragung nur zuhören möchtet, könnt ihr den kostenlosen Radio-Live-Stream zum Länderspiel heute über „WDR Event“ einschalten. Auch hier beginnt die Übertragung um 20:45 Uhr.

DFB-Länderspiel heute: Deutschland – Holland im Live-Stream und TV verfolgen

Für beide Nationaltrainer geht es heute vor allem darum, Spieler, Taktiken und Formationen auf dem Weg zur Fußball-Weltmeisterschaft 2022 in Katar auszutesten. Mit Mark Flekken und Donyell Malen stehen im Holland-Kader zwei Akteure, die aus der Bundesliga bekannt sind. Noch sind ahct Monate Zeit bis zum Winter-Turnier. Bundestrainer Hansi Flick ist in seinen acht Spielen an der Seitenlinie der deutschen Nationalmannschaft noch ungeschlagen.

Der DFB-Kader für das Spiel heute im Überblick:

Louis Van Gaal, vielen noch aus seiner Zeit als Bayern-Trainer bekannt, will die weiße Weste heute beschmutzen. Nach Spielen gegen Gegner wie Island, Rumänien oder Liechtenstein dürfte Holland der bislang namhafteste Gegner in der Ära von Flick werden. So könnte die Startaufstellung von Deutschland heute aussehen:

Neuer – Kehrer, Ginter, Rüdiger, Raum – Musiala, Gündogan – Havertz, Müller, Sané - Werner

Ihr könnt beim Länderspiel zwischen Deutschland und Holland im Live-Stream und TV zum Anstoß ab 20:45 Uhr im „Ersten“ und online bei der Sportschau kostenlos einschalten.

