Die Lidl-Plus-App lohnt sich gerade noch ein bisschen mehr: Ab heute erhalten Kunden über die Vorteils-App einen Rabatt über 25 Prozent bei Nordsee. Dazu muss allerdings für mindestens 10 Euro eingekauft werden. Das Angebot ist zeitlich begrenzt.

Lidl-Plus-App: 25 Prozent bei Nordsee sparen

Mit der Plus-App von Lidl lassen sich nicht nur Kassenbons digital aufheben und am Treueprogramm des Discounters teilnehmen. Nutzer der kostenlosen App für Android und iOS haben gerade einen weiteren Grund erhalten, um sie nicht von ihrem Handy zu werfen. In nächster Zeit erhalten sie einen Rabatt in allen teilnehmenden Nordsee-Restaurants.

Konkret schenkt Lidl seinen App-Nutzern 25 Prozent auf den gesamten Einkaufswert bei Nordsee. Der Mindestbestellwert wird mit 10 Euro eingegeben. Falls Restaurant-Besucher also genau auf eine Rechnung von 10 Euro kommen, müssen sie am Ende nur 7,50 Euro bezahlen. Bei einem Wert von 20 Euro beträgt die Summe letztlich nur 15 Euro.

Wichtig: Der Rabatt darf laut Lidl nur einmal pro Nutzer verwendet werden. Wie üblich ist der Rabatt nicht mit anderen Aktionen kombinierbar. Auch wird im Kleingedruckten darauf hingewiesen, dass Produkte der Frischfischtheke von Nordsee ausgenommen sind. Zudem kann der Rabattcode nicht in einer Nordsee-Filiale an Autobahnraststätten eingelöst werden (Quelle: mydealz).

Das bietet die Lidl-Plus-App:

Lidl: So erhalten ihr den Nordsee-Rabatt

Der 25-Prozent-Rabatt kann vom 17. April bis zum 11. Juni 2023 eingeheimst werden. In dieser Zeit muss zunächst die Lidl-Plus-App geöffnet und zum Menüpunkt Partnervorteile navigiert werden. Dort sehen Nutzer einen Code. Anschließend wird auf „Gehe zu Nordsee“ getippt und eine Click-and-Collect-Bestellung eingeleitet. Im Nordsee-Restaurant wird diese dann einfach abgeholt und gespart.

