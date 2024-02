Die Bachelors 2024: Wer ist raus nach Folge 7?

2024 wird im TV wieder die große Liebe gesucht und Rosen vergeben. Welche Kandidatinnen zu den Glücklichen gehören, erfahrt ihr hier.



In der neuesten Staffel von „Der Bachelor“, die bereits im Dezember für Gesprächsstoff sorgte, bricht RTL mit Traditionen. Die Show, bekannt für ihr bewährtes Konzept, erhält frischen Wind durch zwei Rosenkavaliere: Sebastian Klaus, 35 Jahre alt, und Dennis Gries, 30 Jahre alt. Gemeinsam bewohnen sie eine Villa in Südafrika, wo sie nach der wahren Liebe Ausschau halten. Eine weitere spannende Änderung in „Die Bachelors 2024“ ist die Einführung von kurzen Blind Dates in Deutschland, bevor die eigentliche Reise beginnt. Hier wählen die beiden aus 30 Bewerberinnen 22 aus, die sie dann nach Südafrika begleiten. Für Fans, die nicht bis zur Fernsehausstrahlung warten möchten, bietet RTL+ Premium die Möglichkeit, vorab zu erfahren, welche Damen die Reise nach Kapstadt antreten. Wir geben euch einen exklusiven Einblick, wer mit nach Kapstadt darf.

Die Bachelors 2024: Wer muss nach Folge 7 die Show verlassen?

Die gegenwärtige Staffel steuert zielstrebig aufs Finale zu! Von den anfänglich 22 Damen, die die Reise nach Südafrika angetreten hatten, befinden sich jetzt nur noch zehn im Wettbewerb. Nach der siebten Rosenvergabe müssen zwei Teilnehmerinnen, einschließlich einer, die zu Sebastians bevorzugten Kandidatinnen zählt, die Rückreise antreten. Die ausgeschiedenen Kandidatinnen sind:

Lisa G. (Dennis)

Leonie (Sebastian)

Das passiert in der siebten Folge der Bachelors

Sebastian entscheidet sich dazu, gemeinsam mit Eva, Kim und Leonie, das Abenteuer einer Kayak-Tour zu erleben. Während dieser Wasserausflug stattfindet, nutzt er die Gelegenheit, um Leonie auf ihre Rolle als Außenseiterin in der Gruppe anzusprechen. Leonie, die früher als Favoritin galt, kann nicht nachvollziehen, weshalb dieses Thema für Sebastian noch immer von Bedeutung ist. In der Folge teilt Sebastian seine Erlebnisse aus einer früheren Beziehung mit ihr, in der er sich in einer ähnlichen Lage befand. Es bleibt offen, ob Sebastian in der Lage sein wird, seine früheren negativen Erlebnisse in Bezug auf Leonie zu überwinden oder ob sie seine Sichtweise beeinflussen werden.

In manchen Momenten zeigte sich der 35-jährige Mann als überaus weise und introspektiv, vermag es jedoch scheinbar nicht, bei Leonie genauer hinzusehen. Dies ist die einzige plausible Erklärung dafür, dass er selbst nach einem intensiven Gespräch mit der 27-jährigen Frau noch immer nicht schlauer ist. Trotz der offensichtlichen Anfeindungen, denen sie in der Villa der Ladys ausgesetzt war – etwas, das die Zuschauer bereits in der ersten Folge mitverfolgen konnten – betrachtet er sie weiterhin als eine „Außenseiterin, die sich in eine Rolle drängt“. Ironischerweise war Leonie diejenige, die Sebastian darauf hinwies, dass einige der Frauen vielleicht nicht mit den ernsthaftesten Absichten dabei waren. Andere Frauen anzuklagen, wird oft nicht gut aufgenommen, was letztendlich zu Leonies Ausscheiden führte, ein Ereignis, das sie sichtlich erschütterte. Unter Tränen verabschiedete sie sich von Sebastian, der in einem letzten Versuch, Trost zu spenden, ihr versicherte, dass sie ein toller Mensch ist und er hoffe, dass sie jemanden finde, der mit ihr klar kommt. Ob der Rosenkavalier seine Entscheidung später noch bereuen wird, bleibt offen.

In der siebten Folge fällt Dennis besonders durch sein rasanten Tempo auf. Zusammen mit Rebecca, Lizzy und Lisa legt er beim Car-Drifting-Date eine beeindruckende Geschwindigkeit hin. Ohne zu zögern, vertieft er danach die Bekanntschaft mit Lizzy bei einem Einzeldate. Der nächste Tag verspricht für ihn und Sebastian nicht weniger aufregend zu sein, denn beim Shark Cage Diving mit Nadia und Larissa erleben sie einen echten Adrenalinschub. Solch aufregende Erlebnisse führen natürlich zu weiteren tiefgründigen Begegnungen, bei denen Dennis keineswegs schüchtern ist. Er ist besonders daran interessiert, mit Nadia auch über ernstere Themen zu sprechen und herauszufinden, ob ihre Verbindung über die körperliche Anziehung hinausgeht.

Die High-Tea-Party im britischen Stil, die nahtlos in die Nacht der Rosen mündet, lässt die schweren Themen schnell in den Hintergrund treten. Dort offenbart Dennis seine Vorliebe für Sex an ungewöhnlichen Orten gegenüber Lizzy. Bei der Rosenvergabe entscheidet er sich für Lizzy und lässt Lisa gehen, die bis dahin kein Einzeldate hatte und vor ihrem Ausscheiden ein ernstes Gespräch mit Dennis führte. Inmitten dieser turbulenten Ereignisse bleibt ein heimlicher Kuss zwischen Dennis und Katja fast unbemerkt, ein Detail, das von den anderen Damen übersehen wurde.

Diese Kandidatinnen nehmen an der neuen Staffel teil

An der neuen Staffel nehmen insgesamt 30 Frauen teil, die um die Herzen von Sebastian und Dennis buhlen:

Anna L. (27), Friseurin aus Eggolsheim

Anna W. (30), Heilpädagogin aus Hamm

Annika (30), Tourguide aus Wien

Bianca (23), Kinderpflegerin aus Nürnberg

Brenda (26), Auszubildene im Öffentlichen Dienst aus Wien

Eva (27), Architektur-Studentin (M.A.) aus Köln

Fabienne (32), Nachhaltigkeitsmanagerin aus München

Freya (25), Consultant aus Berlin

Gina (31), Fitnesstrainerin aus Köln

Ina (28), HR Business Partner aus Erdmannhausen

Jenny (24), Studentin für Kommunikation & Eventmanagement aus Elmenhorst

Jessica (26), Bankangestellte aus Berlin

Katharina (28), Senior Consultant aus Düsseldorf

Kim (30), Content Creator aus Potsdam

Kim-Yva (29), Inhaberin eines Schmuckladens & Personal Trainerin aus Marbella

Lissy (29), Lehrerin aus Metzingen

Larissa (30), Versicherungskauffrau aus Siegburg

Laura B. (27), Automobilkauffrau aus Ochtrup

Laura D. (28), Reiseberaterin aus Bietigheim-Bissingen

Laura S. (23), Model & Yogalehrerin aus Köln

Lavinia (31), Zahnmedizinische Angestellte aus Dortmund

Leonie (28), Brautstylistin aus Köln

Lisa G. (28), gelernte Groß- und Außenhandelskauffrau aus Berlin

Lisa W. (35), Verkäuferin aus Achern

Mina (26), Medizinische Fachangestellte aus Köln

Nadia (26), Content Managerin aus Wuppertal

Rebecca (27), Content Creatorin und Social Media Managerin aus Berlin

Selin (26), Marketing Managerin aus Bad Laasphe

Stephanie (28), Studentin für Zeitbasierte Medienkunst aus Linz

Vivien (29), selbstständige Kosmetikerin aus Düsseldorf

+++Dieser Beitrag wurde mit Hilfe von KI-Tools erstellt und von der Redaktion geprüft.+++