Die beste Folge von Rick and Morty: So hat die Folge von 2 Hollywood-Klassikern abgeschrieben

„Rick and Morty“ gehört zu den beliebtesten Serien aller Zeiten. Eine Folge sticht dabei besonders heraus. Welche das ist, erfahrt ihr hier.

In der Welt der animierten Fernsehserien hat „Rick and Morty“ einen festen Platz als eine der innovativsten und kreativsten Shows eingenommen. Eine bestimmte Episode der Serie sticht jedoch besonders hervor und das ist die siebte Folge der dritten Staffel: „Atlantis ist nur einmal im Jahr“ (im Original: „The Ricklantis Mixup“), die eine beeindruckende IMDb-Bewertung von 9,8 erhalten hat und damit die bestbewertete Folge der Serie ist. Was diese Episode so bemerkenswert macht, ist nicht nur ihre hohe Wertung, sondern auch ihre geschickte Verwendung von Elementen aus zwei Hollywood-Klassikern. Rick and Morty könnt ihr über WOWTV und Netflix streamen.

Welche Serien ihr auf Netflix nicht verpassen solltet, erfahrt ihr im Video unserer kino.de Kollegen.

Netflix Serien-Highlights 2024

Darum geht es in der Folge

Die Episode besteht aus mehreren Handlungssträngen, die das Leben von verschiedenen Rick- und Morty-Versionen in der Citadel beleuchten. Während Rick und Morty auf Abenteuer in Atlantis gehen, werfen wir einen Blick darauf, wie sich die Citadel seit dem Besuch von Rick und Morty wieder aufgebaut hat. Unter anderem wird die Geschichte von Cop Rick und Cop Morty erzählt, die sich in ihrem beruflichen Umfeld und mit den Herausforderungen des Alltags auseinandersetzen.

Das macht die Folge so besonders

Die herausragende Qualität der Episode liegt nicht nur in ihrer originellen Handlung, sondern auch in ihrer geschickten Hommage an zwei Hollywood-Klassiker. Die Adaption von Training Day verleiht der Episode eine fesselnde Spannung. Dabei werden die charakteristischen Elemente des Films geschickt in die Science-Fiction-Welt von Rick und Morty integriert, was zu einer einzigartigen Erzählung führt. Gleichzeitig fügt die Hommage an Stand By Me der Episode eine emotionale Tiefe und menschliche Themen hinzu, die das Publikum berühren und zum Nachdenken anregen. Die Episode erforscht die Beziehungen zwischen den Charakteren auf eine eindringliche Weise und macht sie damit zur bisher besten Episode der Serie.

