Wer sich ein möglichst günstiges Android-Smartphone kaufen möchte, kann in dieser Woche bei Aldi zugreifen. Dort wird das Motorola Moto e7i Power für unter 100 Euro verkauft. Doch lohnt sich der Kauf wirklich? GIGA verrät es euch.

Aldi verkauft Android-Handy von Motorola für 99,99 Euro

Bei Aldi Nord und Süd gibt es ab dem 29. April 2021 in den Filialen das Motorola Moto e7i Power für 99,99 Euro im Angebot. Was im ersten Moment nach einem guten Preis aussieht, ist eigentlich die unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Schaut man nämlich auf die Webseite des Herstellers, dann wird das Handy dort auch für 99,99 Euro verkauft. Wer beim Discounter zuschlägt, bekommt natürlich noch die Aldi-Talk-SIM-Karte mit einem Guthaben von 10 Euro kostenlos dazu, das war es aber dann auch mit der Preisersparnis. Ein Preisvergleich ist generell schwer, da sonst niemand das Handy anbietet.

Das Motorola Moto e7i Power ist ein ganz normales Einsteiger-Smartphone mit 6,5-Zoll-Display, Octa-Core-Prozessor, 13-MP-Kamera, 32 GB internem Speicher, der erweitert werden kann, sowie großem 5.000-mAh-Akku. Grundsätzlich also nicht unattraktiv, doch beim Verkauf bei Aldi hätte man schon erwarten können, einen Rabatt zu erhalten. Wer für 99,99 Euro zuschlägt und sowieso im Aldi-Talk-Netz unterwegs sein wollte, macht sicher nichts falsch. Ansonsten kann man zum gleichen Preis beim Hersteller direkt zugreifen.

Die besten Alternativen zum Motorola-Handy bei Aldi

Das Motorola Moto e7i Power ist zum Preis von unter 100 Euro schon sein solides Handy. Wer aber nur ein paar Euro drauflegt, bekommt schon Einsteiger-Smartphones, die an entscheidenden Stellen besser ausgestattet sind. Da geht es in erster Linie um den internen Speicher und Arbeitsspeicher. So beispielsweise das Redmi 9C von Xiaomi für 114 Euro. Das normale Moto e7 Power ohne i ist mit 129 Euro nur etwas teurer, bietet aber die viel bessere Ausstattung. Wer ganz genau auf das Budget achten muss, kann durchaus bei Aldi zuschlagen, man sollte sich aber bewusst sein, dass es sich ein Einsteiger-Smartphone handelt, das keine großen Sprünge erlaubt.