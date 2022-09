Das Galaxy S22 Ultra gehört zu den Spitzen-Smartphones von Samsung. Bei Rebuy erhaltet ihr das Handy zu einem mehr als fairen Preis und könnt mit eurer gebrauchten Technik sogar noch mehr Geld sparen.

High-End-Smartphone von Samsung für unter 300 €

Wer hochwertige Technik zum günstigen Preis haben möchte, muss nicht immer auf Aktionstage oder Deals warten. Bei Rebuy bekommt ihr geprüfte Gebrauchttechnik und könnt aktuell beim leistungsstarken Samsung Galaxy S22 Ultra zuschlagen. Während der UVP beim Hersteller bei 1.249 Euro liegt, bekommt ihr das High-End-Smartphone bei Rebuy für 850 Euro zuzüglich Versand (Angebot bei Rebuy ansehen). Also knapp 400 Euro unter dem Herstellerpreis und 100 Euro unter dem aktuellen MediaMarkt-Aktionspreis.

Bei Rebuy könnt ihr sogar doppelt sparen: Möchtet ihr euer altes Handy loswerden, könnt ihr das ebenfalls über den Gebrauchtwarenhändler verkaufen. Unter dem Reiter „Verkaufen“ müsst ihr lediglich das jeweilige Smartphone auswählen und Fragen zum Produkt (natürlich so ehrlich wie möglich) beantworten. Beispiel: Für ein Samsung Galaxy S21 Ultra in einem einwandfreien Zustand mit dazugehörigem USB-C-Ladekabel bekommt ihr 640 Euro zurück. Somit müsst ihr für euer (so gut wie) neues Galaxy S22 Ultra effektiv nur 215 Euro bezahlen. Und selbst bei einem Galaxy S20 Ultra gibt es immerhin noch 440 Euro zurück.

In unserem Video zeigen wir euch, wie Rebuy gebrauchte Technik prüft:

Das Galaxy S22 Ultra beweist Größe

Rebuy beschreibt den Zustand des angebotenen Top-Smartphones mit „wie neu“ – Angst vor dem Second-Hand-Kauf müsst ihr also nicht haben. Unser Redakteur Peter hatte das Samsung Galaxy S22 Ultra im Test und hob hervor, dass es „die perfekte Mischung aus Galaxy S21 Ultra und Galaxy Note 20 Ultra“ ist. Die Display-Diagonale von 6,8 Zoll unterstreicht das auf jeden Fall, selbst der verbesserte S-Pen hat im Gehäuse Platz.

Das Smartphone beweist aber nicht nur äußerlich, sondern auch innerlich Größe: So achtet das helle AMOLED-Display auf den Energieverbrauch und passt je nach Nutzung die Bildwiederholrate auf 1 bis 120 Hertz an. Ebenso überzeugt das Samsung Galaxy S22 Ultra mit der Kamera: Diese ist zwar recht ähnlich zum Vorgänger, Schönheitsfehler wie beim Zoom wurden aber ausgebessert. Der hauseigene 8-Kern-Prozessor Exynos 2200 sorgt für viel Leistung, die ab und an aber etwas träge werden kann. Auch der 5.000-mAh-Akku hat einen kürzeren Atem als beim Vorgänger und die Aufladung dauert etwas über eine Stunde.

Bei den Schwächen wirkt der hohe Herstellerpreis des Smartphones nach wie vor ungerechtfertigt. Daher und aufgrund der generell hohen Lebenshaltungskosten derzeit kann es sich wirklich lohnen, bei Neuanschaffungen einen Blick auf Rebuy und Co. zu werfen. Die gebrauchte Technik wird eingehend geprüft, man profitiert von einer Garantie und hat bei Problemen einen Ansprechpartner. Und das Beste: Ihr könnt nicht nur Geld, sondern auch Ressourcen einsparen und damit einen nachhaltigen Beitrag leisten.

Die wichtigsten Spezifikationen des Galaxy S22 Ultra

Display 6,8 Zoll mit 120 Hz Betriebssystem & SoC One UI 4.1 (Android 12) mit Exynos 2200 Prozessor Speicher 8 GB RAM, 128 GB ROM

