Dress for Less: Bekannter Online-Shop ist insolvent

Dress for Less“ konnte bei seinen Kunden immer mit Mode zu niedrigen Preisen punkten. Doch nun ist es mit dem Online-Shop vorbei. Folgendes solltet ihr beachten.

„Dress for Less“ war ein günstiger Online-Modeshop, bei welchem sich viele Verbraucher fragten, ob dieser überhaupt seriös sei. Dieser bot nämlich Mode von Designermarken als Fashion-Outlet zu besonders niedrigen Preisen an. Im Dezember 2023 musste der Online-Shop Dress for Less Insolvenz anmelden. Infolgedessen wurde am 1. März das Insolvenzverfahren eröffnet. Wir verraten euch, was ihr als ehemaliger Kunde des Shops beachten müsst.

Ein Online-Shop geht insolvent – was jetzt?

Mit der Insolvenz der Dress for Less GmbH meldet das nächste Unternehmen der Signa Gruppe finanzielle Schwierigkeiten. Am 1. März 2024 wurde das Insolvenzverfahren (Amtsgericht Darmstadt, Aktenzeichen 9 IN 895/23) eröffnet. Die offizielle Webseite informiert jetzt darüber, dass der Shop geschlossen bleibt. Offene Bestellungen und Retouren werden jedoch weiterhin bearbeitet.

Sollte Dress for Less zukünftig allerdings aufgrund der Insolvenz keine Retouren mehr annehmen, können Kunden ihre Ansprüche beim Insolvenzverwalter (Dr. Jan Markus Plathner, Frankfurt am Main) geltend machen. Wenn Produkte fehlerhaft sind, könnt ihr diese auf eigene Kosten reparieren lassen und dann vom Insolvenzverwalter Schadensersatz verlangen.

Es ist jedoch unwahrscheinlich, dass Kunden die Reparaturkosten erstattet bekommen, weil viele andere Gläubiger auch Forderungen haben. Sollte Dress for Less also vollständig den Geschäftsbetrieb einstellen, wird es schwierig sein, Gewährleistungsansprüche durchzusetzen.

Wenn ihr nach Anmeldung der Insolvenz bezahlte Ware noch immer nicht erhalten habt, müsst ihr euch direkt an den Insolvenzverwalter wenden. Dieser entscheidet nämlich in einem solchen Fall, was passieren soll. Im schlimmsten Szenario kann die Ware nicht mehr geliefert werden, auch wenn ihr schon bezahlt habt. Die Forderungen nach einer Rückerstattung müsst ihr dann ebenfalls an den Insolvenzverwalter weitergeben. Allerdings ist es nicht sicher, ob ihr euer Geld zurückbekommt. Ein Insolvenzverfahren kann sich über Jahre hinwegziehen und es nicht sicher, ob jeder sein Geld wieder erhalten wird. Ob sich ein solches Verfahren also lohnt, muss jeder für sich selbst entscheiden. Im schlimmsten Falle muss man seinen finanziellen Verlust hinnehmen.

Insolvenz bei Dress for Less: auf das Datum achten

Genau am 22. Dezember 2023 hat das Unternehmen Dress for Less Insolvenz angemeldet. Habt ihr vor diesem Datum eure Bestellung an den Online-Shop übermittelt, die Ware bezahlt, dann aber den Vertrag widerrufen und die Ware zurückgeschickt, so werdet ihr kein Geld bekommen. In diesem Fall müsst ihr eure Forderungen direkt an die Insolvenztabelle weitergeben.