Es ist offiziell: Die Kinocharts haben einen Messias

Ein episches Sci-Fi-Abenteuer erobert die Kinocharts und lockt dabei so viele Menschen wie zuletzt vor der Corona-Pandemie in die Filmtheater.

Die deutschen Kinocharts erleben einen wahrhaftigen Triumphzug, angeführt von einem unbestreitbaren Messias: Denis Villeneuves „Dune: Part Two“ hat sich ohne große Mühe den Spitzenplatz gesichert und stellt damit eindrucksvoll seinen Vorgänger in den Schatten. Mit einer fulminanten Kinostartwoche katapultierte sich das Science-Fiction-Spektakel an die Spitze der Charts und begeisterte bereits Hunderttausende von Zuschauern. Doch was steckt hinter diesem Erfolg, der nicht nur in Deutschland, sondern auch weltweit zu beobachten ist?



Eine der wichtigsten Wesen in „Dune“ sind die Sandwürmer. Das Video von Kino.de liefert euch spannende Einblicke in ihre Lebensweise.



Anzeige

Dune: 5 Fakten über die Sandwürmer

„Dune: Part Two“ stürmt die deutschen Kinos

Mit sagenhaften 690.000 Kinobesuchern bis einschließlich Sonntag, dem 10. März 2024 ist „Dune: Part Two“ nicht nur der beste Kinostart des Jahres, sondern auch einer der stärksten seit Beginn der Corona-Pandemie im Jahr 2020. Laut Hochrechnungen von InsideKino markiert dieser Erfolg den achtbesten Filmstart seit Pandemiebeginn.

Anzeige

Verglichen mit seinem Vorgänger „Dune“ aus dem Jahr 2021, welcher zum Start rund 396.260 Besucher anzog, zeigt sich ein deutlicher Anstieg um etwa 40 Prozent. Dieser Erfolg ist allerdings nicht nur auf das gesteigerte Interesse an der Reihe zurückzuführen, sondern auch auf die Tatsache, dass „Dune: Part Two“ ohne die coronabedingten Beschränkungen des Kinostarts und ohne gleichzeitige Veröffentlichung auf einem Streamingdienst publiziert wurde.



Diese Dinge sind neben der fiktiven Welt von „Dune“ durchaus real:



Anzeige

Wie groß ist der Hype um „Dune: Part Two“?

Schon der erste Teil der „Dune“-Saga erwies sich unter vielen Fans bereits als Meisterwerk und endete mit einem Cliffhanger, der sehnsüchtig auf die Fortsetzung warten ließ. Mit einem hohen internationalen Status und begeisterten Kritiken setzt „Dune: Part Two“ seinen Triumphzug fort und ist damit ausnahmslos im Hype.

Weltweit konnte der Film ein beeindruckendes Start-Box-Office-Ergebnis von 178,5 Millionen US-Dollar erzielen, wobei allein in den USA und Kanada 81,5 Millionen US-Dollar eingenommen wurden. Diese Zahlen machen ebenfalls die Aussicht auf eine weitere Fortsetzung namens, „Dune 3: Messiah“ umso realistischer, da das Schicksal einer Fortsetzung nun mal von dem Erfolg des vorherigen Teils abhängt.

Ab wann ist „Dune: Part Two“ auf DVD und Blu-ray erhältlich?

Auch wenn „Dune: Part Two“ womöglich nur im Kino seine ganze Macht entfalten kann, wird der Film selbstverständlich bald auch im Heimkino erhältlich sein. Bereits ab dem 29. Mai 2024 könnt ihr die DVD oder Blu-ray der Fortsetzung erwerben. Falls ihr die Möglichkeit habt, würden wir euch jedoch empfehlen, die Fortsetzung auf der größtmöglichen Leinwand anzusehen. Da die Bilder von „Dune: Part Two“ in der echten Wüste von Jordanien und komplett auf IMAX-Film gedreht wurde, lohnt sich der Kinobesuch allemal.

Anzeige

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf WhatsApp und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.