In Escape the Field haben es Sam und Tyler am Ende sehr weit geschafft. Kurz vor ihrer erhofften Flucht werden sie aber von dem Monster ergriffen. Was danach passiert, wirft viele Fragen auf, für die wir euch eine Erklärung anbieten. Dabei gehen wir auch auf die Szene im Abspann ein. Wie? Die habt ihr gar nicht gesehen?

Keine Sorge, wir erzählen euch, was während der Credits geschah, aber eins nach dem anderen. In Escape the Field müsst ihr genau hinschauen und hinhören – vor allem am Ende. Dann werdet ihr feststellen, dass der Film mehr verrät, als ihr zunächst dachtet. Tut ihr es nicht, werdet ihr Escape the Field vielleicht als schlecht empfinden.

Wesentliche Aspekte für das Ende

Sechs völlig unterschiedliche Menschen wachen in einem unendlichen Kornfeld auf und wissen nicht, wie sie dorthin gelangt sind. So gesehen, erfindet Escape the Field am Ende nicht das Rad neu, greift aber eine bereits erprobte Thematik auf. Cube, Escape Room und etwas anders, aber passend, The Game, sind nur drei Beispiele für erfolgreiche Filme dieser Art.

Jeder Charakter findet beim Aufwachen einen Gegenstand, der beim Lösen des Rätsels – den Ausgang finden? – helfen soll. Und jeder Charakter reagiert auf seine Weise auf die Situation. Alle zeigen einen starken Willen, zu überleben. Doch nicht jeder ist bereit, mit den anderen zusammenzuarbeiten, um ein gutes Ende zu erreichen. Doch genau darauf kommt es an.

Während Sam (Jordan Claire Robbins), Tyler (Theo Rossi) und Ryan (Shane West) einigermaßen zusammenhalten, gibt es andere Charaktere, welche die Zusammenarbeit erschweren. In dem Moment, in dem Ryan die rote Flüssigkeit injiziert bekommt, erfahrt ihr relevante Hintergrundinformationen.

Nach und nach könnt ihr beobachten, wie der Drang zu überleben einige Charaktere ihrer Menschlichkeit beraubt und sie auf ihre Instinkte reduziert. Die rote Flüssigkeit dient offensichtlich dazu, den Vorgang nicht nur zu beschleunigen, sondern zu intensivieren.

Zusammen mit der Vermutung der Entführten, es handele sich hierbei um ein Experiment der Regierung, ergibt sich die wahrscheinlichste Antwort auf das Warum: Die Regierung entführt Menschen und testet an ihnen ein Mittel, das die Probanden in Tiere verwandelt, die nur ihren Instinkten folgen.

Das kann aber nicht die einzige Antwort auf diese Frage sein, denn nicht alle Opfer bekommen die rote Flüssigkeit verabreicht. Und dennoch werden die Überlebenden nicht einfach entsorgt, sondern geheilt und auf die nächste Phase vorbereitet. Also was bedeutet es am Ende?

Das Ende von Escape the Field erklärt

Nachdem wir also im Laufe des Films erfahren haben, dass es sich um ein großangelegtes und geheimes Experiment der Regierung handelt, bekommen wir am Ende von Escape the Field einen weiteren Hinweis darauf. Die Kamera fährt hoch und zeigt einen Blick auf das Kornfeld aus der Vogelperspektive.

Je weiter die Kamera hochfährt, desto mehr erkennen wir, dass das Kornfeld unter der Erde liegt. Das Dach, auf dem ein reguläres Feld ist, schließt sich und wir sehen nur noch die Erde, die immer kleiner wirkt. Wer außer der Regierung oder großer Wirtschaftsunternehmen hat die Ressourcen, ein Experiment dieser Ausmaße durchzuführen?

Die Vermutung liegt nahe, dass es sich hierbei um Versuche handelt, menschliche Soldaten zu erschaffen, die instinktiv ausschließlich aufs Töten aus sind. Diese Versuche sind selbstverständlich in Zusammenarbeit der Regierung mit der Waffenindustrie entstanden.

Da muss aber mehr sein, denn Sam wird zwar von dem rotäugigen Soldaten verwundet, aber ihr seht sie nicht sterben. Das Experiment wird von Menschen in Gasmasken unterbrochen und die Überlebende Sam für Phase 2 eingesammelt. Folgende Informationen liefern uns die Stimmen vor dem Abspann:

„Evakuierung. Transportphase 1. Medizinische Versorgung einleiten. Ankunft vorbereiten. Probanden für Phase 2 bergen. Nummer 1 hat Priorität. Ich wiederhole: Nummer 1 hat Priorität. Grün, Grün, Phase 2, Grün. Operation war erfolgreich. Zone 4 aktiv. Bitte um Bestätigung. Alle Probanden haben Prioritätsstufe Alpha.“

Ihr erfahrt zwar nicht, was Phase 2 ist, aber das bleibt auch einem möglichen Escape the Field 2 zu erklären. Sam scheint Probandin „Nummer 1“ zu sein und nicht die einzige Überlebende, doch sie hat Priorität. Da muss dennoch mehr sein, denn die vierte Zone lässt uns nachdenklich werden. Erfreulicherweise wird die Erklärung in der Credit-Szene deutlicher.

Die Szene im Abspann und ihre Bedeutung

Durch die Szene im Abspann erfahrt ihr, dass obwohl Phase 2 eingeleitet wird, Phase 1 des Experiments nicht abgeschlossen ist. Erinnert ihr euch an den Anfang von Excape the Field? Ihr seht einen Mann, der auf die Gruppe zukommt und wirr redet. Dieser Mann wird von dem Monster weggezerrt und ihr erfahrt über ihn nichts weiter.

Escape the Field endet, wie es angefangen hat. In den Credits wird eine weitere Szene eingeblendet und ihr seht Cameron (Tahirah Sharif), die lebt und durch das Kornfeld läuft. Sie redet wirr, wie der Mann zu Beginn des Films. Sie hat auch dieselbe Erkenntnis gehabt wie er und sagt:

„Eins, eins, eins, zwei, drei, vier, fünf. Dasselbe nochmal, dasselbe nochmal, dasselbe nochmal, dasselbe... Das waren nur sechs... von euch... Es gibt keinen Weg...“

In diesem Moment schnappt sie das Monster und zerrt sie weg. Für einen Bruchteil der Sekunde könnt ihr eine neue Gruppe von Probanden sehen, die sie dabei beobachten. Genau dieselbe Situation, wie die Gruppe von Cameron zu Beginn von Escape the Field erlebt hat. Ihr könnt noch die roten Augen von Ryan sehen, der jetzt den Platz des Monsters eingenommen hat und der Cameron mit einer Hand das Genick bricht.

In Zone 4 scheint also eine neue Phase 1 der Operation zu starten. Könnte es sein, dass Cameron die Zonen entdeckt hat und sie zählt? Wie viele dieser Zonen und damit Experimente gibt es denn schlussendlich? Oder zählt Cameron die Entführungsopfer. Es sind immer sechs. Sie waren eine Gruppe von sechs und die neue Gruppe besteht ebenfalls aus sechs Menschen. Was bedeutet dann „Das waren nur sechs“? Manche Antworten zum Ende des Films erhalten wir wohl erst mit der Fortsetzung.

Du willst keine News rund um Technik, Games und Popkultur mehr verpassen? Keine aktuellen Tests und Guides? Dann folge uns auf Facebook oder Twitter.