MontanaBlack findet als Twitch-Streamer im Internet statt. Jetzt war der 35-jährige auf dem OMR Festival zu Gast und schoss gegen die Fernsehwelt.

Vom 9. Mai bis zum 10. Mai fand in Hamburg das OMR Festival statt. Das Festival beinhaltet verschiedene Talks, Panels und sogar Live Konzerte rund um die Themen digitales Business, Networking und Marketing. Auch Twitch-Streamer MontanaBlack war als Speaker auf dem Festival zu sehen.

Im Gegensatz zu MontanaBlack sieht man Knossi häufig im Fernsehen. Im Video erfahrt ihr, warum MontanaBlack und der selbsternannte „König des Internets“ keine Freunde mehr zu sein scheinen.

Warum MontanaBlack nicht ins Fernsehen geht

Wenn jemand Reichweite auf Twitch hat, dann ist es auf jeden Fall MontanaBlack. Der Twitch-Streamer unterstellt der Fernsehbranche, dass diese das auch mittlerweile verstanden habe und ihn deswegen einlade. Er würde sich aber noch genau daran erinnern, wie eben diese Branche vor einigen Jahren über YouTuber und Streamer gelacht habe und solche Angebote deswegen ablehnen.

„(...) Weil ich ein Elefantengedächtnis hab und ich nicht vergessen habe, dass diese ganzen jetzt 'Oh, wir sind beste Freunde'-Fernsehfreunde 2015, 2016, 2017 und bisschen später noch über uns gelacht haben im Internet und mit den Fingern auf uns gezeigt haben. (...) Und jetzt merken die ihre Einschaltquoten gehen in Keller und jetzt wollen die bei uns die Reichweite holen und da sag ich einfach 'Nein, danke'. Ganz einfach.“

MontanaBlack bei „7 vs. Wild“?

Zuletzt erhielt MontanaBlack von „7 vs. Wild“-Gründer Fritz Meinecke eine Einladung an seiner YouTube-Show teilzunehmen. Zusammen mit Streamer-Kollege ELoTRIX sollte MontanaBlack ein Team bilden und sich dem Abenteuer in der Wildnis stellen. MontanaBlack lehnte die Einladung allerdings ab. Erst über seinen Freund ELoTRIX, dann noch einmal persönlich in einer Instagram-Story. Schade, der Buxtehuder hätte in der Wildnis bestimmt für einige lustige Momente gesorgt. Doch überraschend kommt die Ablehnung nicht. Auch bei der Show „Arctic Warrior“, welche von Otto Bulletproof produziert wird, lehnte MontanaBlack ab.

Stimmt ihr diesen kontroversen Meinungen über Gaming-YouTuber zu?

