Zunächst war eine dritte Staffel ausgeschlossen, doch dann kündigte Fritz Meinecke sie an! Alles, was du zu „7 vs. Wild“ wissen musst.

Das YouTube-Format geht in die dritte Runde. Das kündigte Fritz Meinecke in seinem Ankündigungsvideo im April an. Bei der Show werden die Teilnehmenden für sieben Tage in der Wildnis ausgesetzt. Und dabei haben sie nur sieben Gegenstände, die ihnen bei gestellten Tageschallenges helfen sollen. Dabei sammeln die Kandidat*innen Punkte, die am Ende für den Sieg ausschlaggebend sind. Doch in der dritten Staffel wird es anders und die Kandidat*innen treten in Teams an. Alles, was ihr zur dritten Staffel der Spielshow „7 vs. Wild“ wissen müsst, erfahrt ihr hier.

Die Teams – Wer ist dabei?

Die nominierten Kandidat*innen für „7 vs. Wild“ wurden vor dem Ankündigungsvideo von Fritz Meinecke nicht kontaktiert. Sie haben also von ihrer Nominierung zeitgleich mit den Zuschauer*innen erfahren. In seinem Video hat Fritz Meinecke also sechs Teams herausgefordert. Folgende Teams wurden für diese Staffel nominiert und haben schon zu- oder abgesagt:

Jens „Knossi“ Knossalla und Sascha Huber – ZUGESAGT



– ZUGESAGT Joko und Klaas – ABGESAGT

– ABGESAGT Fritz Meinecke und Survival Mattin – ZUGESAGT

– ZUGESAGT MontanaBlack und Elotrix – ABGESAGT

– ABGESAGT Survival Lilly und Vanessa Blank – ABGESAGT

– ABGESAGT Die Naturensöhne Andy und Gerrit – ZUGESAGT

In diesem Video geben die YouTuber Knossi und Sascha Huber ihre Zusage:

Das letzte Paar wird durch die Wildcard ausgewählt. Jeder, der über 18 Jahre alt ist, kann sich bewerben. Aber es wird sich nicht im Team beworben, sondern einzeln. Die Teilnehmer*innen werden dann ausgewählt. Dieses Jahr können sich alle, unabhängig von ihrer Followerzahl, bewerben. In den zwei Staffeln zuvor durften sich nur Personen bewerben, die unter 10.000 Follower*innen auf ihrem sozialen Netzwerk hatten, um Personen aus der Community eine Chance zum Mitmachen zu geben. Das Wildcard-Team wird aus einer Person mit über 10.000 Follower*innen und einer Person, die weniger als 10.000 Follower*innen hat, bestehen. Bewerbungsschluss ist der 21. Mai 2023.

Durch die drei Absagen müssen jetzt drei neue Nominierungen gefunden werden. In einem weiteren FAQ-Video zu „7 vs. Wild“ klärt Fritz Meinecke letzte Fragen. Es werde keine weitere Nominierungsrunde geben, sondern die Kandidat*innen, die nachrücken, werden direkt kontaktiert. Ihre Teilnahme wird im Anschluss bekanntgegeben.

Die Location – Wo findet die dritte Staffel statt?

Die dritte Staffel von „7 vs. Wild“ findet in Kanada bzw. Alaska statt. Die Kandidat*innen dürften sich mit verschiedenen Gefahren konfrontiert sehen, darunter vor allem Bären und andere Wildtiere. Bis jetzt ist aber noch kein genauer Ort festgelegt. Fans der Show müssen sich also noch gedulden und warten bis der Ort bekanntgegeben wird.

Die Regeln – Was ist in dieser Staffel anders?

Diese Staffel wird eine Teams-Edition. Bedeutet, dass die Teilnehmer*innen das Abenteuer in der Wildnis in Zweierteams angehen werden. Insgesamt gibt es sieben Zweierteams, die aus Freund*innen bestehen sollen, damit sich ein guter Teamspirit entwickelt. Wenn auch nur eine*r aus einem Zweierteam ausscheidet, egal ob freiwillig oder nicht, ist die Challenge für das Team vorbei.

In den letzten Staffeln hat der Faktor Isolation und Einsamkeit für einige Kandidat*innen eine große Rolle gespielt und für einige sogar zum Abbruch geführt. Mit den Zweierteams wird dies kein Problem mehr sein, weswegen die Anzahl der Tage, die es zu überleben gilt, ebenfalls verdoppelt wird. Es müssen keine sieben Tage überlebt werden, sondern insgesamt 14. Die Zweierteams bringen neue Herausforderungen, wie zum Beispiel Konflikte, aber auch neue Stärken, wie Arbeitsteilung und gegenseitige Motivation mit.

Um den Diskussionen rund um die Gegenstände entgegen zu wirken, wurden die Regeln der diesjährigen Gegenstände angepasst. Für jede*n Teilnehmer*in gibt es einen Schlafsack, welcher bei allen genau gleich ist. Jedes Team bekommt eine Plastikflasche mit 1l Füllvermögen. Die Flasche darf mit beliebigen Gegenständen befüllt werden, außer natürlich Elektrogeräten, wie zum Beispiel Handys oder GPS-Geräten.

Die Tageschallenges waren in der ersten und zweiten Staffel ein großer Faktor. Sie dienten für die Kandidat*innen zum Zeitvertreib und dafür eine Punktanzahl zu erreichen, um am Ende der Staffel einen Gewinner*in zu ermitteln. In der dritten Staffel soll es aber keine Tageschallenges mehr geben. Der Fokus soll in dieser Staffel mehr auf dem Überlebensaspekt sein. An einem neuen Punktesystem wird noch gearbeitet.

Wann startet die dritte Staffel von „7 vs. Wild“?

Die Dreharbeiten zur dritten Staffel werden wahrscheinlich im August und September stattfinden. Die Folgen werden im November und Dezember auf dem neuen offiziellen „7 vs. Wild“-Kanal ausgestrahlt. Genaueres zu den Dreharbeiten ist noch nicht bekannt. Wer bis zur neuen Staffel nicht warten möchte, kann bei dem eigenen „7 vs. Wild“-YouTube-Kanal vorbeischauen. Auf diesem werden momentan die Uncut-Videos der zweiten Staffel hochgeladen.

Erste Probleme bei Staffel 3 von „7 vs. Wild“?

Die Freundinnen von Knossi und Sascha Huber hatten schon bei der zweiten Staffel damit zu kämpfen, dass ihre Liebsten sich auf dieses gefährliche Abenteuer begaben. Beide YouTuber riefen ihre Freundinnen im Stream an und ließen ihre Zuschauer*innen mithören. Beide Frauen teilten ihre Sorge und Angst mit und würden es bevorzugen, wenn die beiden Männer nicht teilnahmen. Doch die Entscheidung der beiden steht schon fest und sie werden auch ein zweites Mal bei der Show mitmachen.

