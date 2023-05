Nicht alles ist in der deutschen Streamer-Szene immer wholesome. Jetzt tätigt ein deutscher Streamer eine Aussage, für die er ordentlich Kritik abbekommt.

Elias Nerlich (Twitchname: „EliasN97“) ist der größte deutsche Twitch-Streamer. Mit seinen Streams erreicht er durchschnittlich bis zu 30.000 Zuschauer. Dass er dadurch automatisch eine Vorbildfunktion besitzt, sollte klar sein.

Am 28. April änderte sich jedoch das Bild, welches man von EliasN97 haben könnte. Auf Twitter verbreitete der Nutzer Rito einen Clip, in dem der Streamer seine Meinung zu einem Modetrend bei Frauen kundtat. Bei dem Trend wird die Hose so getragen, dass die Unterhose darunter zu sehen ist. EliasN97s Meinung dazu war klar: „Unterhose zeigen – Hurigkeit! Sorry, sag ich, ist mir scheiß egal, meine Partner stehen zu mir.“ Des Weiteren warf er Frauen, die ihre Kleidung auf diese bestimmte Art trügen, Untreue vor: „Das sage ich hier, meinen 30.000 Zuschauern, damit sie später keine Probleme haben, wenn ihre Freundin nämlich irgendwo feiern geht und dann angeblich ihren besten Freund nur besucht und was hat sie dann am Ende...? (...)“

Kontroverse Meinung sorgt für Diskussion

In den Kommentaren unter dem Twitterpost gehen die Meinungen auseinander. Die einen stimmen Elias zu, andere lehnen seine Meinung komplett ab. Auch der Poster des Clips Rito stand der Aussage kritisch gegenüber. Er betitelte den Clip mit: „Einfach Twitch Deutschlands größter Streamer mit Meinungen striaght up aus dem Neandertal“.

Seine Freundin, die nicht im Bild zu sehen war, argumentierte dagegen: „Was man anhat, hat nichts mit dem Charakter zu tun.“ Trotzdem wich der Streamer nicht von seiner Meinung ab. Sein Umgang mit seiner Freundin warf eine ganz andere Diskussion auf: der Streamer schien seine Freundin in dem Gespräch nicht sehr respektvoll zu behandeln. Er unterbricht sie häufig oder ruft einfach „Hurigkeit“ dazwischen.

Elias betonte, dass dies seine persönliche Meinung wäre und andere gerne etwas anderes denken sollen, für ihn würde aber eine Frau als Freundin nicht infrage kommen, die ihre Kleidung auf diese Art und Weise trägt. Eine endgültige Entscheidung darüber, ob das Verhalten und die Meinungsäußerung von EliasN97 angebracht oder gar richtig wäre, bleibt jedem selbst überlassen. In jedem Fall sollte sich der Streamer im Klaren darüber sein, dass er mit seinen Streams auch junge Menschen erreicht, die ihn als Vorbild sehen. Auch andere Streamer sorgen öfter mal für Diskussionen, zum Beispiel Montana Black mit kontroversen Statements.

