Der Twitch-Streamer MontanaBlack ist für sein loses Mundwerk bekannt, doch auch seine sensible Seite lässt der 35-jährige häufig durchblicken. Jetzt verrät er, wovor er am meisten Angst hat.

In einem Stream vor einigen Tagen sprach MontanaBlack, der mit bürgerlichem Namen Marcel Eris heißt, über seine Familie. Nun kam auch ein entsprechendes Highlight-Video auf YouTube online, welches die wichtigsten Punkte zusammenfasst.

MontanaBlacks Beziehung zu seinen Großeltern

Als MontanaBlack auf seine Großmutter zu sprechen kommt, ist direkt zu sehen, wie der Streamer emotional wird. Im Gegensatz zu anderen Beziehungen blieb die zu seinen Großeltern immer stabil. Der 35-jährige verbringt sehr viel Zeit mit seinen Großeltern und weiß sie sehr zu schätzen. Dass sie irgendwann sterben würden, mache ihm Angst. Zudem meinte er, dass wenn seine Großeltern in Zukunft nicht mehr in der Lage seien sich selbst eigenständig zu versorgen, er sofort seine Türen öffnen würde, um sie zu pflegen. MontanaBlack ist seiner Oma zur ewigen Dankbarkeit verpflichtet, da sie, als er damals mit seiner Drogensucht zu kämpfen hatte, immer zu ihm gehalten und ihn unterstützt hat. „Ohne meine Oma wäre ich heute niemals jetzt hier, wo ich jetzt bin.“, sagte er im Stream. Seine Liebe geht sogar so weit, dass er eigentlich gerne den Nachnamen seiner Großeltern annehmen würde, er jedoch keine Lust auf den damit verbundenen behördlichen Aufwand habe. Hier könnt ihr das Video auf YouTube noch einmal selbst anschauen:

MontanaBlacks Vergangenheit mit Drogen

Anfang 20 war MontanaBlack von Marihuana und Koks abhängig und konsumierte die Drogen täglich. Viele Beziehungen, vor allem die zu seinen Eltern, wurde durch die Drogensucht beschädigt. Da seine Großeltern sich damals primär um ihn gekümmert haben, ist die Beziehung zu ihnen auch inniger, als zu seinen eigenen Eltern. Mehr dazu ist in seiner Autobiografie „Vom Junkie zum YouTuber“ zu lesen.

Auch in einer Doku des ZDF-Formats GERMANIA sprach MontanaBlack offen über seine Drogenvergangenheit und warnt vor einem solchen Missbrauch. Immer wieder nutzt der Twitch-Streamer seine Reichweite, um auf die Folgen und Schäden seines übermäßigen Drogenkonsums aufmerksam zu machen und andere zu warnen.

