Für 58,99 Euro: Amazon verkauft Kopfhörer, die Sony und Apple ins Schwitzen bringen

Gute In-Ear-Kopfhörer müssen kein Vermögen kosten. Wer auf große Markennamen wie Sony oder Apple verzichten kann, findet bei Amazon für kleines Geld die passende Alternative. Der Onlinehändler verkauft die Soundcore Liberty 4 NC zum Top-Preis. Die sind richtig gut ausgestattet – ich kann sie persönlich empfehlen.

Ob in der Bahn, Fitnessstudio oder der Bücherei: Immer mehr Menschen tragen kabellose In-Ear-Kopfhörer. Für gute Modelle mit aktiver Geräuschunterdrückung (ANC), Wasserschutz oder langer Akkulaufzeit müssen Käufer normalerweise viel Geld bezahlen. Umso bemerkenswerter ist das aktuelle Angebot von Amazon.

Amazon verkauft ANC-Kopfhörer von Soundcore zum Schnäppchenpreis

Für 58,99 Euro (jetzt bei Amazon ansehen) bietet der Onlinehändler die Soundcore Liberty 4 NC in verschiedenen Farben an. Günstiger gibt es die Kopfhörer derzeit nirgends. Ein richtig starker Deal also, denn selbst zum Normalpreis sind die Soundcore-Kopfhörer schon ein echtes Schnäppchen.

Soundcore Liberty 4 NC Bluetooth-Kopfhörer mit aktiver Geräuschunterdrückung (ANC), bis zu 50 Std. Wiedergabe, kabelloses Laden, Schutz gegen Spritzwasser Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 13.05.2024 10:42 Uhr

Die Liberty 4 NC bieten eine Ausstattung, die selbst mit deutlich teureren Kopfhörern wie den Sony WF-1000XM5 oder den AirPods Pro von Apple mithalten kann.

Dazu gehört unter anderem:

Aktive Geräuschunterdrückung: Bis zu 98,5 Prozent des Lärms von Außengeräuschen, so der Hersteller, sollen unterdrückt werden

Adaptive ANC 2.0: Die Geräuschunterdrückung soll sich in Echtzeit an Gehörgang und Umgebung anpassen und so noch besser funktionieren

10 Stunden Wiedergabelaufzeit mit den Hörern und 50 Stunden mit der Ladehülle

Kabelloses Laden

Schnellladen: 10 Minuten im Case sorgen für 4 Stunden Wiedergabe

IPX4-Schutz gegen Spritzwasser

Hi-Res Audio und LDAC

11-mm-Audiotreiber

Multipoint-Bluetooth: Die Kopfhörer können mit mehreren Geräten gleichzeitig gekoppelt sein

Mit 4,5 von 5 möglichen Sternen kommen die Soundcore Liberty 4 NC bei Amazon-Kunden richtig gut an. „Das Gerät ist rundum gelungen! Toller Sound, viele Einstellungen über die gut strukturierte App, lange Spieldauer mit einer einzigen Ladung, sehr gute Infos über Ladezustand etc., gutes Ladecase, was die Hörer per Magnet in ihre Position bringt.“, schreibt etwa ein Käufer.

