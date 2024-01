Für 7,99 Euro bei Lidl: Die günstigere Alternative zum Apple-Original

Das neue Jahr beginnt bei Lidl mit einem echten Schnäppchen: Für 7,99 Euro verkauft der Discounter ein magnetisches Ladepad fürs iPhone. Im Vergleich zum Apple-Original kostet das nicht nur einen Bruchteil, sondern bietet einen entscheidenden Vorteil am Nachttisch.

iPhone-Besitzer kennen und schätzen MagSafe. Seit dem iPhone 12 macht die clevere Technik das Aufladen der Kult-Handys zum Kinderspiel. Nachteil von MagSafe: es ist teuer. Das kabellose Ladegerät von Apple schlägt mit 49 Euro zu Buche. Deutlich günstiger ist hingegen ein magnetisches Ladepad, das aktuell bei Lidl verkauft.

Lidl verkauft Ladepad fürs iPhone für 7,99 Euro

Das iPhone-Ladepad von Lidl haftet magnetisch. (Bildquelle: Lidl/Tronic)

Das bietet die gleiche Kernfunktionalität wie das Apple-Original: Das Ladepad haftet magnetisch an der Rückseite des iPhones und versorgt das Kult-Handy wieder mit Saft. Mit einem Preis von 7,99 Euro (bei Lidl ansehen) kostet es aber nur einen Bruchteil. Normalerweise kostet das Ladepad von Hersteller Tronic 12,99 Euro – Käufer können derzeit also von 5 Euro sparen.

Laut Lidl-Produktseite sind das iPhone 12, 12 Pro sowie iPhone 13 und 13 Pro kompatibel. Da die 14er- und 15er-Serie aber den gleichen Magnetring besitzen wie ihre Vorgänger, dürften sich auch das iPhone 14 (Pro) und iPhone 15 (Pro) mit dem Ladepad verwenden lassen.

Das besitzt einen 1 Meter langes USB-C-Kabel und soll auch durch dünne Hüllen aufladen. Ein Netzstecker fehlt allerdings im Lieferumfang. Wer keinen Zuhause hat, kann sich eins günstig bei Amazon bestellen:

USB C Ladegerät, 40W 4-Port USB C Ladegerät Block, Schnellladeblock Dual Port PD+QC Wandstecker Mult Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 06.01.2024 04:50 Uhr

Einen kleinen Nachteil hat das Lidl-Angebot aber doch: die Ladeleistung. Die liegt bei 7,5 Watt, bei offiziellem MagSafe-Zubehör ist es das Doppelte. Das iPhone lädt also etwas langsamer. Angesichts des günstigen Preises ist das aber wohl zu verkraften.

Wie gut kennt ihr Lidl?

5 Fakten über Lidl, die ihr nicht kanntet Abonniere uns

auf YouTube

Mit Faltständer wird das iPhone zur Nachttischuhr

Praktisch: Das Lidl-Ladepad besitzt einen integrierten Faltständer für einen besseren Halt. In Kombination mit der Standby-Funktion, die in iOS 17 eingeführt wurde, wird das iPhone so auch zu einer Nachttischuhr.

Das iPhone-Ladepad ist ab sofort bei Lidl für 7,99 Euro erhältlich. Wer nicht in die Filiale will, kann auch online bestellen. Dann fallen allerdings noch Versandkosten in Höhe von 5,95 Euro an.

TRONIC Ladepad Limited Edition, magnetisch, 7,5 W Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 06.01.2024 04:33 Uhr

Du willst keine News rund um Technik, Games und Popkultur mehr verpassen? Keine aktuellen Tests und Guides? Dann folge uns auf Facebook oder Twitter.