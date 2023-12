Für Star-Wars-Fans: The-Mandalorian-Strickpullover zu Weihnachten im Angebot

Ihr seid waschechte „Star Wars“-Fans und mögt vor allem die Serie „The Mandalorian“? Dann schnappt euch den Ugly Christmas Sweater mit The-Child-Design.

„The Mandalorian“ ist eine der beliebtesten Serien aus dem „Star Wars“-Universum. Darin geht es um den Mandalorianer Din Djarin, gespielt von Pedro Pascal, der ein geheimnisvolles Wesen einfangen soll. Das Wesen entpuppt sich als kleines Kind namens Grogu, das derselben Spezies angehört wie Meister Yoda. Mit der Zeit entsteht zwischen den beiden eine Bindung und sie reisen gemeinsam durch die Galaxie. Grogu wird von Zuschauern der Serie häufig als Baby Yoda bezeichnet, aber er ist nicht die kindliche Version des Jedi-Meisters, auch wenn er über Kräfte verfügt. Während Din Djarin versucht, Grogu vor zahlreichen Bedrohungen zu schützen, beschützt auch Grogu den Mandalorianer. Jetzt könnt ihr euch einen Strickpullover mit dem niedlichen Helden besorgen.

The Child Strickpullover

Ihr habt die Serie schon durchgeschaut und wollt mehr darüber wissen? Unsere Kollegen bei Kino.de haben für euch im Video ein paar kuriose Fakten zusammengetragen:

Der offizielle Ugly Christmas Sweater zu „The Mandalorian“

Grogu gehört zu einer mysteriösen und seltenen Spezies, die durch ihre große Weisheit und starke Verbindung zur Macht bekannt ist. Trotz seines jungen Erscheinungsbildes zeigt er außergewöhnliche Fähigkeiten in der Nutzung der Macht, wie Telekinese, Heilung und sogar das Spüren von Gefühlen und Absichten anderer. Das kleine Wesen wurde schnell zu einem Popkultur-Phänomen.

Ihr findet zahlreiche Produkte im Grogu-Design – ob Lampen, Schlüsselanhänger, Figuren oder als Must-have für die Weihnachtstage als Motiv auf einem Ugly Christmas Sweater. Den kuscheligen Strickpullover aus 55 % Polyacryl und 45 % Baumwolle könnt ihr im Elbenwald-Shop um 39,95 Euro shoppen. Diese Materialzusammensetzung sorgt für einen angenehmen Kuschelfaktor und Wärme. Dieser hohe Anteil an Polyacryl macht den Ugly Christmas Sweater zudem pflegeleicht.

„The Mandalorian“ im Stream

Die erfolgreiche Serie aus dem „Star Wars“-Universum könnt ihr auf Disney+ im Abo streamen. Drei Staffeln sind mittlerweile vorhanden. Eine vierte Staffel ist garantiert, denn die Drehbücher zu neuen Folgen wurden von Drehbuchautor und Regisseur Jon Favreau bereits fertig gestellt. Der Autor*innen-Streik in Hollywood hat den ursprünglichen Drehbeginn deutlich verzögert. Vor 2025 wird die vierte Staffel kaum produziert sein. Weitere Verzögerungen könnten durch den Erfolg von Hauptdarsteller Pedro Pascal entstehen, da dieser mit „The Last Of Us“ gleich in zwei Hit-Serien mitspielt und nebenbei noch zahlreiche Filmprojekte hat. Da der Mandalorianer aber stets seinen Helm trägt, werden sich die Studios bestimmt etwas einfallen lassen, um hier und da eine Szene zu überbrücken.

