Aktuell könnt ihr den „Dell Alienware AW2720HF“-Monitor zum absoluten Tiefpreis abstauben und euch damit einen hervorragenden Gaming-Bildschirm sichern. Wir stellen euch das Top-Angebot vor.

Im „Office Partner“-Shop auf eBay habt ihr jetzt nur für kurze Zeit die Möglichkeit, euch den exzellenten Gaming-Monitor Alienware AW2720HF von Dell zum aktuellen Bestpreis zu sichern. Wir geben euch den Überblick über das Angebot.

Bildschirm-Angebot bei eBay: Dell Alienware AW2720HF

Der 27 Zoll große „Dell Alienware AW2720HF“-Bildschirm ist derzeit im „Office Partner“-Shop auf eBay zum Tiefpreis von nur 339,90 Euro zu haben. Damit könnt ihr euch den Monitor dort für mehr als 70 Euro günstiger als bei anderen Seiten schnappen. Bei Amazon und MediaMarkt kostet der Bildschirm derzeit nämlich 412,40 Euro.

Der Alienware-Monitor eignet sich mit seiner attraktiven Ausstattung perfekt für Gamer: Die Reaktionszeit von 1 ms, die 240 Hz Bildwiederholfrequenz und das Freesync-Feature machen den 27-Zoller zu einer mehr als guten Wahl.

„Dell Alienware AW2720HF“-Monitor bei eBay für 339,90 Euro

Das sind die wichtigsten Eigenschaften vom „Dell Alienware AW2720HF“-Monitor in der Übersicht:

- Bildschirmdiagonale: 27 Zoll /68.6cm

- Auflösung: Full HD (1920x1080), 16:9, 82dpi

- Bildwiederholfrequenz: 240Hz

- Helligkeit: 350cd/m²

- Reaktionszeit: 1ms

- IPS-Panel

- Matte Beschichtung

- Farbraum: 99% (sRGB)

- Variable Synchronisierung: Adaptive Sync, AMD FreeSync Premium (48-240Hz via DisplayPort, 48-240Hz via HDMI, mit LFC-Support, ohne HDR), NVIDIA G-Sync Compatible (48-240Hz via DisplayPort)

