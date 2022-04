Wer noch keinen guten Gasgrill besitzt, sich aber zünftig auf die kommende Grillsaison vorbereiten will, der kann jetzt bei Globus zugreifen. Dort gibt es den TrendLine Gasgrill Cordoba 410 für unter 300 Euro im Angebot. GIGA hat die Details.

Globus verkauft TrendLine Gasgrill Cordoba 410 für 299 Euro

Wer nicht gleich 1.000 Euro für einen Weber-Grill ausgeben möchte, sich aber trotzdem einen sehr soliden Gasgrill in den Garten oder auf den Balkon stellen will, kann jetzt bei Globus zuschlagen. Der Baumarkt verkauft den TrendLine Gasgrill Cordoba 410 für 299 Euro (bei Globus anschauen). Dies ist historischer Bestpreis für dieses Gerät. Er war nicht nur noch nie vorher so günstig, bei anderen Anbietern zahlt ihr sogar locker 100 Euro mehr für dieses Modell.

Was kann der Gasgrill bei Globus?

Globus hat verschiedene Gasgrills von TrendLine im Angebot, welche bei den Kunden durchweg positiv abschneiden. Verständlich, denn der TrendLine bietet viel für seine 299 Euro. Es gibt insgesamt fünf Brenner. Einer an der Außenseite und vier Turbo-Brenner auf der Innenseite. Die Gesamtleistung liegt bei 15,2 kW. Es gibt eine Gasflaschenhalterung im Trolley, um Gasflaschen bis max. 5 kg aufzubewahren. Ein Anschlussschlauch und Druckminderer sind ebenfalls bereits dabei.

Die Grillfläche beträgt 63,5 x 40 cm, ausreichend Platz also für die kommende Gartenparty. Trotz des geringen Preises hat der Gasgrill auch ein paar Extras, die einem das Leben noch erleichtern. Da wären einmal das im Deckel eingelassene Thermometer, damit die perfekte Temperatur immer gehalten wird sowie das kleine Regal hinter der Frontabdeckung. Dort sind Gewürze oder Grillbesteck immer griffbereit.

Im Lieferumfang befindet sich also alles, was nötig ist, um den Grillsommer einzuleiten. Zum Preis von 299 Euro ist der TrendLine Gasgrill Cordoba 410 ein sehr gutes Angebot und eignet sich sowohl für Grill-Einsteiger als auch preisbewusste Profis.

Wer noch mehr über Gasgrills erfahren will, wirft einen Blick in unser Vergleichsvideo unten oder schaut in unserer Kaufberatung vorbei.

Die Vor- und Nachteile eines Gasgrills könnt ihr euch auch noch einmal hier anschauen:

Gas-, Elektro- oder Kohlegrill? Die Vor- und Nachteile Abonniere uns

auf YouTube

Du willst keine News rund um Technik, Games und Popkultur mehr verpassen? Keine aktuellen Tests und Guides? Dann folge uns auf Facebook (GIGA Tech, GIGA Games) oder Twitter (GIGA Tech, GIGA Games).