GNTM 2024: Wer ist raus nach Folge 4?

Endlich ist es wieder soweit: „Germany's Next Topmodel“ läuft wieder! Dieses Mal sind nicht nur weibliche Models dabei, sondern auch Männer!

Am 15. Februar 2024 präsentiert ProSieben: Die 19. Ausgabe von „Germany's Next Topmodel“. Dieses Jahr bringt Veränderungen mit sich, denn Heidi Klum ist auf der Suche nach sowohl weiblichen als auch männlichen Model-Talenten. Erstmals haben zwei Teilnehmer die Chance, den Wettbewerb zu gewinnen. Die Unterstützung für diese Staffel kommt von der Kosmetikfirma Nyx und dem Modeunternehmen Intimissimi, bei denen möglicherweise Jobs für die Gewinner winken. Für den Titelsong „Sunglasses At Night“ hat Klum erneut selbst Hand angelegt, diesmal in Zusammenarbeit mit dem bekannten niederländischen DJ Tiësto.

Die Highlights der vierten Folge von GNTM 2024

Vor der Abreise nach Teneriffa erwartet die Teilnehmer eine aufregende Neuigkeit: Tracy, bekannt aus der letzten Staffel, ist erneut Teil der Konkurrenz. Nachdem sie in Staffel 18 die Show aus eigenem Wunsch verlassen hatte, erbat sie im Finale eine weitere Chance. Diese bekommt sie jetzt von Heidi. Die Models stellen sich ihrem ersten, kleinen Fotoshooting, bei dem sie in Zweiergruppen mit einem Selbstauslöser fotografiert werden. Unter der kritischen Beobachtung von Heidi und Jean-Paul Gaultier treten sie gegeneinander an. Die Sieger dieser Herausforderung qualifizieren sich direkt für die nächste Runde und bekommen die Gelegenheit, mit Heidi an der Plakatkampagne und dem Video-Opener der Show zu arbeiten. Für die fotografischen Aufnahmen ist das GNTM-Urgestein Rankin zuständig. Nach ihrer Ankunft auf Teneriffa finden die Modelanwärter in ihren Unterkünften Geschenke von Intimissimi sowie GNTM-Bademäntel vor, ein willkommener Anblick nach dem entspannten Flug mit Eurowings. Ihr Können müssen sie dann am Strand unter Beweis stellen, wo sie sich in ihrem ersten Fotoshooting der Staffel gegen die Meereswellen behaupten müssen.

In dieser Woche übernimmt Elizabeth Hurley die Aufgabe der Gastjurorin und teilt den Models mit, wer die Show verlassen muss. Heidi fühlt sich nicht gut genug, um den Models die Entscheidungen mitzuteilen. So endet der Wettbewerb für Yanik, Bao-Huy, Tracy und Vanessa – sie müssen die Show verlassen.

Alle Sendetermine von GNTM 2024

„Germany's Next Topmodel“ wird wöchentlich am Donnerstagabend um 20:15 Uhr auf ProSieben ausgestrahlt, mit einer zusätzlichen Wiederholung der Episoden am darauffolgenden Freitag zur besten Sendezeit auf Sixx. Für diejenigen, die die Sendungen lieber online sehen möchten, stehen die Folgen auf der Streaming-Plattform Joyn Plus+ zur Verfügung. Eine offizielle Bestätigung aller Sendetermine gibt es noch nicht, eine Liste unter Vorbehalt findet ihr trotzdem hier:

Folge 1: Donnerstag, 15.02.2024, um 20:15 Uhr bei ProSieben

Folge 2: Donnerstag, 22.02.2024, um 20:15 Uhr bei ProSieben

Folge 3: Donnerstag, 29.02.2024, um 20:15 Uhr bei ProSieben

Folge 4: Donnerstag, 07.03.2024, um 20:15 Uhr bei ProSieben

Folge 5: Donnerstag, 14.03.2024, um 20:15 Uhr bei ProSieben

Folge 6: Donnerstag, 21.03.2024, um 20:15 Uhr bei ProSieben

Folge 7: Donnerstag, 28.03.2024, um 20:15 Uhr bei ProSieben

Folge 8: Donnerstag, 04.04.2024, um 20:15 Uhr bei ProSieben

Folge 9: Donnerstag, 11.04.2024, um 20:15 Uhr bei ProSieben

Folge 10: Donnerstag, 18.04.2024, um 20:15 Uhr bei ProSieben

Folge 11: Donnerstag, 25.04.2024, um 20:15 Uhr bei ProSieben

Folge 12: Donnerstag, 02.05.2024, um 20:15 Uhr bei ProSieben

Folge 13: Donnerstag, 09.05.2024, um 20:15 Uhr bei ProSieben

Folge 14: Donnerstag, 16.05.2024, um 20:15 Uhr bei ProSieben

Folge 15: Donnerstag, 23.05.2024, um 20:15 Uhr bei ProSieben

Folge 16: Donnerstag, 30.05.2024, um 20:15 Uhr bei ProSieben

Folge 17: Donnerstag, 06.06.2024, um 20:15 Uhr bei ProSieben

Folge 18: Donnerstag, 13.06.2024, um 20:15 Uhr bei ProSieben

Diese 40 Teilnehmer sind bei der 19. Staffel von GNTM 2024 dabei

Aldin

Armin

Alexandra

Bao-Huy

Dominic

Dominik

Fabienne

Felice

Felix

Franz

Frieder

Grace

Jana

Jermaine

Julian

Kadidja

Lea

Leoni

Lilli

Lilian

Linus

Linvingsten

Lucas

Luka

Lydwine

Marcia

Mare

Marvin

Max

Maximilian

Nuri

Pitzi

Sara

Stella

Tracy

Vanessa

Vivien

Xenia

Yanik

Yusupha

