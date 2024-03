Die Bachelors 2024: Wer ist raus nach Folge 9 (Spoiler)?

2024 wird im TV wieder die große Liebe gesucht und Rosen vergeben. Welche Kandidatinnen zu den Glücklichen gehören, erfahrt ihr hier.



In der neuesten Staffel von „Der Bachelor“, die bereits im Dezember für Gesprächsstoff sorgte, bricht RTL mit Traditionen. Die Show, bekannt für ihr bewährtes Konzept, erhält frischen Wind durch zwei Rosenkavaliere: Sebastian Klaus, 35 Jahre alt, und Dennis Gries, 30 Jahre alt. Gemeinsam bewohnen sie eine Villa in Südafrika, wo sie nach der wahren Liebe Ausschau halten. Eine weitere spannende Änderung in „Die Bachelors 2024“ ist die Einführung von kurzen Blind Dates in Deutschland, bevor die eigentliche Reise beginnt. Hier wählen die beiden aus 30 Bewerberinnen 22 aus, die sie dann nach Südafrika begleiten. Für Fans, die nicht bis zur Fernsehausstrahlung warten möchten, bietet RTL+ Premium die Möglichkeit, vorab zu erfahren, welche Damen die Reise nach Kapstadt antreten. Wir geben euch einen exklusiven Einblick, wer mit nach Kapstadt darf.

Die Bachelors 2024: Wer muss nach Folge 9 die Show verlassen?

+++ Achtung! Spoiler zur neunten Folge, die am 13. März 2024 bei RTL läuft! +++

Dennis und Sebastian steuern zielstrebig auf das Finale zu. Steht ihnen die Entdeckung wahrer Liebe bevor, oder laufen sie Gefahr, sich versehentlich für die falsche Person zu entscheiden und diese Wahl zu bedauern? Schon die Auswahlrunde vor dem entscheidenden Höhepunkt verspricht Spannung: Es gibt Flirts, Küsse, Lachen und Tränen. Kurz vor dem großen Finale stehen sie dann vor einer schweren Wahl, bei der sie zwei Damen ohne die symbolische Rose nach Hause schicken müssen.

Lizzy (Dennis)

Kim (Sebastian)

Das passiert in der neunten Folge der Bachelors

In der idyllischen Kulisse von Mauritius erreicht die Spannung für die beiden Bachelors mit ihren Dreamdates den Höhepunkt. Die Kandidatinnen und sie erleben jeweils einzigartige Momente, die von purer Romantik bis hin zu Nervenkitzel reichen. Den Anfang machen Dennis und Lizzy, die gemeinsam auf dem Rücken von Pferden dem Strand entgegenreiten, bevor sie sich im Meer vergnügen. Parallel dazu stürzen sich Sebastian und Kim in ein abenteuerliches Date: Mit einem Buggy erkunden sie die Gegend und wagen sich an einer imposanten Klippe in ein abenteuerliches Abseilen. Doch das Abendessen bringt unerwartete Herausforderungen für den Bachelor, als er erst gegen Kims kulinarische Vorlieben verstößt und dann bereits besprochene Themen erneut aufgreift.

Dennis und Katja setzen währenddessen auf körperliche Nähe und sind während ihres Dates unzertrennlich. Ihr Abenteuer, das mit einem spektakulären Abseilmanöver beginnt, klingt mit einem romantischen Abendessen aus und endet schließlich leidenschaftlich im Schlafzimmer. Dennis kommentiert den aufregenden Ausklang ihres Dates am nächsten Tag schmunzelnd, dass sie das Bett richtig in Mitleidenschaft gezogen haben.

Sebastian erlebt auf seinen Dreamdates mit Eva und Larissa kontrastreiche Momente. Mit Eva verbringt er eine Zeit, die durch Gelassenheit und Romantik geprägt ist, und fühlt dabei eine besondere Verbindung, die ihm signalisiert, dass mehr zwischen ihnen sein könnte. Im Gegensatz dazu gestaltet sich das Treffen mit Larissa zunächst als sorglos und angenehm, doch der darauffolgende Tag bringt unerwartete Spannungen. Larissa, eine 30-jährige Versicherungskauffrau, zeigt plötzlich Anzeichen von starken Bindungsängste, was sie in ein Wirrwarr aus Emotionen und Gedanken stürzt. Sebastian selbst bemerkt Larissas abrupten Stimmungswechsel zuerst nicht und offenbart in einem vertraulichen Gespräch mit seinem Freund Dennis, dass er Larissa gestanden hat, dass er in sie verliebt ist. Dennis, überrascht und ungläubig über Sebastians vorschnelles Geständnis, nennt ihn daraufhin liebevoll eine „Knalltüte“ und rät ihm, Vorsicht walten zu lassen, besonders wenn seine Gefühle nicht auf Gegenseitigkeit beruhen.

Es wird schnell offensichtlich, dass Sebastian den Rat von Dennis zunächst ignoriert: Er wählt Larissa für das Finale, obwohl sie ihn während der Rosenverteilung eine Weile im Unklaren lässt. Einige Zuschauer könnten dies womöglich skeptisch betrachten. Auf der anderen Seite entscheidet sich Dennis, Katja und Rebecca in die nächste Runde mitzunehmen, und lässt damit Lizzy außen vor. Für ihn liegt zu viel Abstand zwischen ihren Herzen.

Diese Kandidatinnen nehmen an der neuen Staffel teil

An der neuen Staffel nehmen insgesamt 30 Frauen teil, die um die Herzen von Sebastian und Dennis buhlen:

Anna L. (27), Friseurin aus Eggolsheim

Anna W. (30), Heilpädagogin aus Hamm

Annika (30), Tourguide aus Wien

Bianca (23), Kinderpflegerin aus Nürnberg

Brenda (26), Auszubildene im Öffentlichen Dienst aus Wien

Eva (27), Architektur-Studentin (M.A.) aus Köln

Fabienne (32), Nachhaltigkeitsmanagerin aus München

Freya (25), Consultant aus Berlin

Gina (31), Fitnesstrainerin aus Köln

Ina (28), HR Business Partner aus Erdmannhausen

Jenny (24), Studentin für Kommunikation & Eventmanagement aus Elmenhorst

Jessica (26), Bankangestellte aus Berlin

Katharina (28), Senior Consultant aus Düsseldorf

Kim (30), Content Creator aus Potsdam

Kim-Yva (29), Inhaberin eines Schmuckladens & Personal Trainerin aus Marbella

Lissy (29), Lehrerin aus Metzingen

Larissa (30), Versicherungskauffrau aus Siegburg

Laura B. (27), Automobilkauffrau aus Ochtrup

Laura D. (28), Reiseberaterin aus Bietigheim-Bissingen

Laura S. (23), Model & Yogalehrerin aus Köln

Lavinia (31), Zahnmedizinische Angestellte aus Dortmund

Leonie (28), Brautstylistin aus Köln

Lisa G. (28), gelernte Groß- und Außenhandelskauffrau aus Berlin

Lisa W. (35), Verkäuferin aus Achern

Mina (26), Medizinische Fachangestellte aus Köln

Nadia (26), Content Managerin aus Wuppertal

Rebecca (27), Content Creatorin und Social Media Managerin aus Berlin

Selin (26), Marketing Managerin aus Bad Laasphe

Stephanie (28), Studentin für Zeitbasierte Medienkunst aus Linz

Vivien (29), selbstständige Kosmetikerin aus Düsseldorf

