Ostern ist vorbei und damit auch bald die aktuellen Rabattaktionen von MediaMarkt und Saturn. Nur noch dieses Wochenende habt ihr die Chance, euch beachtliche Rabatte auf Produkte von Apple, Samsung, Huawei und weiteren Marken zu sichern. Doch machen die großen Elektromärkte wirklich die besten Angebote? Wir haben Preise verglichen und listen nur echte Schnäppchen.

MediaMarkt & Saturn: Oster-Aktionen nur noch dieses Wochenende

Wegen steigender Corona-Fallzahlen kaufen die meisten von uns aktuell online ein. Das haben auch MediaMarkt und Saturn erkannt und gleich mehrere Rabattaktionen zu Ostern gestartet, mit einer Vielzahl an Technik-Schnäppchen. Da kann man schnell mal den Überblick verlieren, zumal nicht jedes Angebot auch gleich ein guter Deal ist. Wer am Ende wirklich sparen will, sollte vor dem Kauf immer Preise vergleichen. Das haben wir bereits für euch erledigt und listen folgend nur Produkte, die kein anderer Online-Shop aktuell günstiger anbietet als MediaMarkt und Saturn im Rahmen ihrer Osterdeals. Die Preise gelten bis 11.04.2021 bzw. solange der Vorrat reicht.

Oster-Angebote bei MediaMarkt & Saturn: Welche Angebote lohnen sich?

Tipp: Meldet euch für den MediaMarkt-Newsletter an, um zusätzlich 10 Euro ab einem Bestellwert von 100 Euro zu sparen. Das Gleiche gilt für Saturn.

Smartphones, Smartwatches & Zubehör

Samsung Galaxy Note 20 + Allnet-Flat mit 10 GB LTE (50 MBit/s) im Vodafone-Netz für 29,99 Euro im Monat + einmalig 40,99 Euro (Zuzahlung + Anschlusspreis) = 760,75 Euro Gesamtkosten nach 24 Monaten Mindestlaufzeit

+ Allnet-Flat mit 10 GB LTE (50 MBit/s) im Vodafone-Netz für 29,99 Euro im Monat + einmalig 40,99 Euro (Zuzahlung + Anschlusspreis) = 760,75 Euro Gesamtkosten nach 24 Monaten Mindestlaufzeit Samsung Galaxy A51 + Nintendo Switch Lite + Allnet-Flat mit 3 GB LTE (50 MBit/s) im Vodafone-Netz für 14,99 Euro im Monat + einmalig 88,99 Euro (Zuzahlung + Anschlusspreis) = 448,75 Euro Gesamtkosten nach 24 Monaten Mindestlaufzeit

HUAWEI WATCH Fit Smartwatch

Xiaomi Mi Watch für 99 Euro (statt 119 Euro UVP): Günstige Smartwatch mit einer Akku-Laufzeit von bis zu 16 Tagen!

XIAOMI Mi Watch, Smartwatch

SanDisk Ultra microSD-Karte mit 512 GB für 55 Euro (statt 69,99 Euro UVP): Große microSD-Karte für Smartphone, Tablet, Nintendo Switch etc., inklusive Adapter zum Bestpreis.

SANDISK Micro-SDXC 512 GB, 100 MB/s

Apple

APPLE Watch Nike Series 5 (GPS + Cellular) 40mm

APPLE Watch Nike Series 5 (GPS + Cellular) 44mm

Magic Keyboard für 299,00 Euro (statt 367,99 Euro UVP): Das Magic Keyboard für das iPad Pro hat einen USB-C Anschluss zum Pass-Through-Laden des iPads, beleuchtete Tasten, eine magnetische Halterung und ist gleichzeitig idealer Schutz für unterwegs. Amazon geht beim Preis mit.

Apple MXQU2D/A Magic Keyboard

PC & Gaming

Nintendo Switch Lite mit Super Mario 3D World + Bowser's Fury für 229,99 Euro: Tolles Bundle-Angebot für Nintendo- und Mario-Fans, günstiger als im Einzelkauf.

NINTENDO Switch Lite

HP 24 Zoll Full-HD Monitor für 119 Euro (statt 159 Euro): Günstiger Monitor mit 5 ms Reaktionszeit und 75 Hz.

HP 24 Zoll Full-HD Monitor

WD Elements 10 TB HDD für 169 Euro (statt 255 Euro UVP): Große externe Festplatte mit 3,5 Zoll Formfaktor.

WD Elements 10 TB HDD, 3,5 Zoll, extern

SanDisk Ultra 3D 2 TB SSD für 159 Euro (statt 199,99 Euro UVP): Schnelle interne Festplatte mit 2,5 Zoll Formfaktor.

SANDISK Ultra 3D, 2 TB, SSD, 2,5 Zoll, intern

Lenovo IdeaPad Gaming 3i für 899 Euro (statt 999 Euro UVP): Gaming-Notebook mit 15,6-Zoll-Display, i7-Prozessor, 16 GB RAM, 512 GB SSD, GeForce GTX 1650.

LENOVO IdeaPad Gaming 3i

HYPERX Cloud Alpha, Over-Ear Gaming Headset

Razer Black-Widow V3 für 115 Euro (statt 149,99 Euro UVP): Mechanische Gaming-Tastatur mit Handballenauflage und Mediatasten.

RAZER BlackWidow V3 Gaming-Tastatur

Razer Naga X Gaming-Maus für 75 Euro (statt 87,99 Euro UVP): Leichte, kabelgebundene Gaming-Maus mit 18.000 dpi und 16 programmierbaren Tasten.

RAZER Naga X Gaming-Maus - Schwarz

TV & Audio

JBL Charge Essential Bluetooth Lautsprecher für 77 Euro (statt 149 Euro UVP): Robuster Bestseller-Lautsprecher mit Ladefunktion so günstig wie nie zuvor.

JBL Charge Essential Bluetooth Lautsprecher

LG NanoCell LCD-TV mit 55 Zoll für 899 Euro (statt 2.299 Euro UVP): 8K-Fernseher mit NanoCell-Technologie, 4 x HDMI 2.1 (mit HDCP 2.3), 3 x USB 2.0 und webOS-5.0-Betriebssystem zum Bestpreis.

LG 55NANO959NA NanoCell LCD TV

PHILIPS B7305 Soundbar

Küche & Haushalt

Sodastream Crystal 2.0 + 3 Glaskaraffen für 94,99 Euro (statt 169,90 UVP): Edler Wassersprudler von Sodastream. Statt schwere Wasserflaschen zu schleppen, einfach selbst sprudeln. Bei diesem Angebot gibt es zusätzlich noch 3 x Glaskaraffen und 1 x Kohlesäurezylinder für 60 Liter dazu.

Sodastream Crystal 2.0 + 3 Glaskaraffen

Krups Nescafé Dolce Gusto Piccolo XS für 25,99 Euro (statt 79,99 Euro UVP): Kleine Kapselmaschine extrem günstig.

KRUPS KP1A3B Nescafé Dolce Gusto Piccolo XS Kapselmaschine

Tchibo Cafissimo Pure + 60 Kapseln Kaffee für 39 Euro (statt 97,54 Euro UVP): Die kleine Cafissimo Kapselmaschine eignet sich perfekt für das Home-Office. Bei diesem Angebot bekommt ihr sogar noch 60 Kapseln Kaffee dazu.

TCHIBO CAFISSIMO Pure + 60 Kapseln

AEG Flexibility Akkusauger mit Stiel für 189 Euro (statt 399,95 Euro UVP): Kabelloser 2-in-1-Staubsauger für maximale Flexibilität, perfekt für Allergiker und Haustierbesitzer.

AEG CX7 X Flexibility CX7-2-I360 Akkusauger mit Stiel

