Mit dem „Halloween Humble Bundle“ könnt ihr euch jetzt zehn schaurige Spiele-Hits sichern - und zwar für nur 12,71 Euro! Wir stellen euch das aktuelle Angebot für Horror-Fans vor.

Damit ihr in der Zeit um Halloween herum auch genug gruselige Games zum Zocken habt, könnt ihr euch jetzt im Humble Store das „Halloween Humble Bundle“ sichern und damit zehn Horror-Spiele zu eurer Steam-Bibliothek hinzufügen. Wie immer könnt ihr dabei zwischen drei verschiedenen Preisstufen wählen und selbst entscheiden, wie viel euch die einzelnen Spiele wert sind. Ab 12,71 Euro könnt ihr euch in jedem Fall alle zehn verfügbaren Games holen – ganz klar ein echtes Schnäppchen. Außerdem findet ihr im Humble-Store momentan ebenfalls viele weitere Horror-Spiele auch einzeln zu stark reduzierten Preisen.

Hauptsache Horror: Halloween mit Humble Bundle

Wenn ihr euch für ein Humble Bundle entscheidet, müsst ihr euch zwischen drei möglichen Preisstufen entscheiden, die jeweils aufeinander aufbauen und weitere Spiele freischalten. Wenn ihr beim „Halloween Humble Bundle“ demnach die Stufe 3 wählt, erhaltet ihr alle zehn verfügbaren Spiele. Die Halloween-Aktion läuft noch bis zum 3. November.

Ihr könnt den genauen Wert der Spiele für euch selbst festlegen und bezahlt somit exakt so viel, wie ihr wollt. Ein Anteil des Verkaufserlöses wird wie gewohnt an eine wohltätige Organisation gespendet – das Humble Bundle lohnt sich also garantiert. Hier zeigen wir euch, wie die Preisstufen aufgebaut sind:

Stufe 1: 0,84 Euro bis 7,86 Euro

Pacify

Distraint 2

Stufe 2: 7,87 Euro bis 12,70 Euro

The Letter - Horror Visual Novel

DARQ

Blood: Fresh Supply

DESOLATE

Detention

Stufe 3: Ab 12,71 Euro

Neben dem Bundle gibt es auch auf einzelne Spiele im Humble aktuell attraktive Rabatte. Besonders die folgenden Horror-Games solltet ihr euch nicht entgehen lassen:

