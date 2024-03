„hart aber fair“: Diese Gäste sind am 25.3. in der Sendung

Jeden Montag diskutiert Moderator Louis Klamroth in „hart aber fair“ mit Gästen aus Wirtschaft, Gesellschaft und Politik über tagesaktuelle und relevante Themen. Welches Thema in der kommenden Sendung im Fokus steht und welche Namen Teil der Gesprächsrunde sind, verraten wir euch hier.

Der gesellschaftskritische Talk „hart aber fair“ beginnt die neue Woche mit informativen Gesprächen und ehrlichen Diskussionen. Hierbei steht der Austausch zwischen Politikern und Menschen des Alltags im Vordergrund, der manchmal auch von heftigen und direkten Konfrontationen begleitet wird. Kaum verwunderlich, denn die besprochenen Themen stellen drängende Fragen, die uns alle bewegen. Aktiv bringt sich das Publikum im Studio als auch vor den TV-Geräten in die Gespräche ein und repräsentiert auf diese Weise die Ängste, Bedenken und Sorgen der Bürgerinnen und Bürger.

Für Moderator Louis Klamroth könnten sich die kommenden Sendungen zu einer Bewährungsprobe entwickeln. Hinter den Kulissen des Talks werden nämlich Gerüchte laut, dass sich der Sender WDR hinsichtlich der weiteren Zusammenarbeit mit Klamroth für 2024 alle Optionen offenlässt. Bis zum November 2022 führte Moderator Frank Plasberg durch die Sendung. 2023 übernahm Louis Klamroth den wöchentlichen Talk in der ARD. Was ihr über den aktuellen Host wissen solltet, erfahrt ihr im Video.



„hart aber fair“: Diese Gäste sind am 25. März dabei

Es geht zur Sache! Am Montag, 25. März 2024, spricht Louis Klamroth mit seinen Gästen über das Thema „Die Bürgergeld-Debatte: mehr Druck, mehr Sanktionen, mehr Gerechtigkeit?“. Die CDU plant, das Bürgergeld in seiner jetzigen Form abzuschaffen. Ist dieser Ansatz durchdacht oder ein risikoreicher Einschnitt, der ärmere Bevölkerungsschichten vor unlösbare Herausforderungen stellen wird? Der Tenor nach einem reformierten Sozialstaat wird zudem immer größer und verlangt ein Umdenken. Aber liegt das Problem vielleicht auch in der großen Lücke, die zwischen Arm und Reich in Deutschland klafft? Über Meinungen und Ansichten diskutieren folgende Gäste:

Anke Rehlinger: Sie ist saarländische Ministerpräsidentin und stellvertretende SPD-Parteivorsitzende.

Ricarda Lang: Als Parteivorsitzende bei den GRÜNEN möchte sie eine starke soziale und ökologische Politik vorantreiben.

Philipp Amthor: Als Vertreter der CDU erläutert er die Pläne seiner Partei und die Gründe, die gegen das Bürgergeld sprechen.



Thomas Wasilewski: Als Bürgergeld-Empfänger ist er auf die monatliche Zahlung angewiesen.



Marie-Christine Ostermann: Die Unternehmerin und Präsidentin des Verbands „Die Familienunternehmer" setzt sich für das Prinzip „Fördern und Fordern" ein.



Die Unternehmerin und Präsidentin des Verbands „Die Familienunternehmer“ setzt sich für das Prinzip „Fördern und Fordern“ ein. Henry Maske: Der ehemalige Box-Weltmeister engagiert sich in seiner Stiftung „Henry Maske Stiftung A Place for Kids“ für Kinder aus schwierigen Lebensumfeldern.

Sibylla Abenteuer: Die Gastwirtin betreibt einen Gasthof in Pullach.



Wo läuft „hart aber fair“?

„hart aber fair“ wird wöchentlich live produziert und ausgestrahlt. Wenn ihr die Sendung verpasst habt oder sie zu einem späteren Zeitpunkt sehen wollt, steht die aktuelle Sendung in der ARD-Mediathek zum Stream bereit. Hier findet ihr zudem weitere Ausgaben des Polit-Talks und könnt euch ganz in Ruhe durch die vergangenen Sendungen klicken.



